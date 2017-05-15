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    Интервью

    Порошенко и безнаказанность. Юрист о пресс-конференции президента

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (30)

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    Подчинив себе судебную ветвь власти, назначив в правоохранительные и силовые ведомства алкоголиков, наркоманов и дилетантов, какое-то время можно быть уверенным в своей безнаказанности, но это все проходит и наступает расплата, уверен юрист Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко 14 мая дал первую в 2017 году "большую" пресс-конференцию. Главной темой должна была стать либерализация визового режима с ЕС, но президент ответил также на ряд других вопросов журналистов: урегулированию конфликта в Донбассе, расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Спрашивали главу государства и о личном. 

    Кроме этого, глава государства заявил, что РФ постоянно препятствует согласованию "дорожной карты" выполнения минских соглашений, 

    что источниками доходов принадлежащего ему инвестиционного банка (МИБ) не является сотрудничество с государственными органами, а самим банком управляет компания по управлению активами. 

    Сергей Гайдай
    Facebook Сергея Гайдая
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    Также Порошенко заявил, что пока рано говорить о том, что он собирается идти на второй президентский срок.

    "По конституции любой украинский гражданин, достигший 35-летнего возраста, имеет право баллотироваться. Я уже достиг 35-летнего возраста. Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты. Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать. В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы", — отметил Порошенко. 

    Общение президента с работниками СМИ на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, отметивший, что «безнаказанность порождает вседозволенность".

    "Чем более циничнее ложь и грубее нарушение закона, тем меньше шансов быть привлеченным к ответственности. Хотя конец у всей этой трагикомедии всегда один — изгнание и презрение", – подчеркнул эксперт.

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    По его словам, подчинив себе судебную ветвь власти, назначив в правоохранительные и силовые ведомства алкоголиков, наркоманов и дилетантов, какое-то время можно быть уверенным в своей безнаказанности, но это все проходит и наступает расплата для всех без исключения.

    "Почему-то, люди попадая в Украине на властный Олимп, считают себя вечными. История, к сожалению, ничему не учит", – написал Кравец.

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко