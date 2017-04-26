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    Сенат США назначил прокурора по расследованию "вмешательства РФ"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (183)

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    Род Розенстайн в качестве замглавы минюста США будет курировать повседневную деятельность министерства, а также ряд громких расследований, в том числе и "вмешательства России в американские выборы".
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенат США утвердил Рода Розенстайна на пост первого заместителя генпрокурора, свидетельствуют результаты голосования.

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    За кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 сенатора, против были шесть.

    Розенстайн в качестве замглавы минюста США будет курировать повседневную деятельность министерства, а также ряд громких расследований, в том числе и "вмешательства России в американские выборы".

    Генпрокурор и глава министерства Джефф Сешнс добровольно отказался от того, чтобы курировать это расследование, после того, как стало известно о его встрече в прошлом году с послом России в США. СМИ расценили эту встречу как подозрительную, хотя никаких обвинений Сешнсу не предъявлялось.

    В министерстве юстиции, а также в комитетах по разведке сената и палаты представителей конгресса США идут расследования относительно предположений о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, называя их бездоказательными.

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    Американские спецслужбы ранее неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству". Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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