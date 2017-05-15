Блинов: как я ходил на пресс-конференцию Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко дал первую в 2017 году пресс-конференцию. Экономический эксперт, ведущий Радио Вести Андрей Блинов посетил встречу журналистов с президентом и описал на своей странице в Facebook собственные ощущения.

"Напишу подробно о пресс-конференции гаранта номер пять. Событие редкое для нынешнего демократического времени.

Звонок в Администрацию с просьбой аккредитоваться начался с казуса. Диалог с сотрудником пресс-службы выглядел следующим образом:

— Добридень, хочу акредитуватися на пресс-конференцію Порошенка 14-го числа.

— Давайте спробуємо. Стільки бажаючих журналістів. Хто ви?

— Я Андрій Блінов, представляю радіостанцію Вєсті.

— Вєсті? Вас же закрили?

— Виходить не до кінця, ми продовжуємо мовити в ФМ, і, звісно, в Інтернеті.

— Добре. Я не в курсі. Я, наприклад, Радіо Рокс полюбляю. У кожного своя улюблена радіостанція…

— Так що прес-конференція?

— Будь ласка, приходьте за півгодини до початку. Бо багато журналістів. Вхід з Лютеранської.

За час до действа Лютеранская, обычно проездная до самого низа (до арки над Крещатиком), была перекрыта на квартал в каждую сторону от АП. На самой Банковой кордоны остались на прежних местах. Снаружи администрацию охраняли совокупно с полсотни человек (в дни митингов их значительно больше) плюс пару военно-полицейских грузовиков. Впрочем, из истории известно, что резервные войска в дворах Банковой есть куда прятать.

Сама процедура паспортного контроля и проверки на безопасность оказалась куда проще, чем на всяких высокопоставленных конференциях или концертах, где предполагаются визиты VIPов. Очередей на рамке не было. Неполные две сотни журналистов. Тем более многие пришли заранее, видимо, как и я, опасаясь заторов. Проверка паспортов дважды – на КП и непосредственно при входе в зону прессухи, в дворике АП. Что удивило: редакционное удостоверение никто не спрашивал. Список был строго по алфавиту.

В дворике натянули два шатра. В первом – кофе, чай, вода, сок, печеньки, несколько видов булочек, продукция Рошена not detected. И тут же покурить. Хотя место вроде как общественное;)

Второй шатёр – собственно там, где действо. Садишься, где придётся. Перед входом получаешь бумажку с названием твоего медиа. Слово "радио" на нашей решили не печатать – только "Вєсті".

Начали на 9 минут позже. По киевским меркам – пристойно. Вспомнил Виктора Андреевича…

В ходе самой 2-часовой пресс-конференции модератор Цеголко, несколько раз всматривался и в табличку "Незручне FМ-питання" и не мог не заметить мой красно-праздничный свитер (День Европы, праздник по-любому), но предпочел давать слово ТВ-каналам, интернет-изданиям и информагентствам. Представитель печатного издания удостоился аж одного вопроса (газета "Факты" спросила, как удачно Украина провела "Евровидение"). Радиостанции и несколько крупных ТВ-каналов слово не получили. Впрочем, не спросили не только NewsOne, но и не дали слово представительнице 5 канала, сидевшей рядом. Видимо, чтобы никто не вспомнил известную сценку "95 квартала". Да, так и запишите: Вєсті та 5-й –поруч;)

Остальное вы всё видели. Ну те, кто хотел.

В заключение что лично меня удивило по контенту прессухи:

1. Практически не было вопросов по конкретике реформ, затрагивающих интересы абсолютно всех граждан. Про медицину, Карл, никто не спросил! И про пенсионную реформу с землей, Фридрих! Конституцию задели, но вопросы избирательного закона, полномочий ЦИК, вакуума в Конституционном суде так и остались без ответа. И ни одного вопроса по "делу расстрелов на Майдане". Хотя ПАП очень пытался доказать, что после безвиза главный смысл режима теперь в том, дабы привлечь к ответственности гаранта номер четыре. Я так понимаю, заочной.

2. Пиарщики президента, понимая, где можно информационно подорваться, предложили в данном случае беспроигрышный вариант – возглавить тему должен Сам. Поэтому о Шеремете, коррупции и международных договоренностях Порошенко начинал сам, оставляя журналистской братии уточняющие вопросы. При этом извинившись перед Mykhailo Tkach за проблемы с охраной из-за футболки "Хто вбив Павла?".

3. Ждал, что на пресс-конференции обязательно будет хоть один вопрос по нераскрученной теме. Чтобы Администрация не смогла подготовить легенду. Но всё было по следам трижды изложенного. Хотя, отвечая на вопрос Svetlana Kryukova по футболке сына, можно было лучше подготовиться. Вертеп и Хеллоуин — может оказаться так, что Порошенко соврал… Аналогично и вопрос Тетяна Даниленко — намек на союз Порошенко и Ахметова, доведший первую леди до утренней аэробики. "Свободные отношения" и "крепкая семья" в итоге прозвучало двусмысленно. Ну и Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) заставил президента так вымолвить, что он никакой не бизнесмен, что все убедились, что таки да. О президентском банке МИБ я напишу отдельный пост.

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4. Все те, кто может написать очень гадкие резонансные посты и колонки по поводу не данного им слова, его получили. И те, кто когда-то работал/стоял/лежал/поднимался совместно с пресс-секретарем и лично президентом-небизнесменом. Возможно, почти все. Когда президент сказал о невиданной прежде свободе слова, по залу пробежал гул и соседи в зале невольно обменялись короткими междометиями. Пожалуй, единственный раз за все 2 часа.

5. Отвечая на вопрос Валерій Калниш, президент сделал вид, что так и не понял, почему именно за него проголосовали 54,7% сразу в первом туре. Мол, надо у людей спросить, что они во мне нашли.

6. Некоторые вопросы прозвучали дважды. Например, о Гонтаревой и НБУ. Зачем?

7. Никто не спросил о Рошене.

8. Мои вопросы касались того, как власть будет реализовывать угрозы кибербезопасности. Означает ли это, что будет ограничен доступ к контенту в Интернете, а СБУ продолжит кошмарить бизнес? Еще очень хотел спросить, чего боится Пятый, раз наглухо закрыл Банковую для туристов и пешеходов даже в дни Є-бачення. Вопросы по Шеремету и злостном нарушении сроков подписания законов коллеги задали.

В заключение. Воскресенье, День Европы, безвиз, печеньки и полубессонная ночь после финала Евровидения помогли президенту. Журналисты не были злыми. Даже корр "плюсов" (это те птенцы, которые сутками сеют ненависть и рассказывают небылицы про режим) на настойчивый встречный вопрос Порошенко, кто же виноват в гибели 4 жителей Авдеевки – Минск или Путин, выбирал только из этих 2 вариантов ответов. Словно на ДПА.

Извините, что много букфф", – написал Блинов.