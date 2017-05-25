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    Аналитика и комментарии

    Власть ради власти. Соцсети о трехлетии Порошенко

    (обновлено: )37942
    В день трехлетия президенства Петра Порошенко в соцсетях неспокойно: граждане Украины вовсю обсуждают плюсы и минусы управления гаранта. Чего же больше в этом списке? Что пишут по этому поводу сами украинцы?
    Инаугурация. Президент Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве на церемонии торжественного поднятия флага президента Украины.
    RIA News Виталий Белоусов

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 25 мая, исполнилось ровно три года с момента избрания Петра Порошенко президентом Украины. Помнится тогда за Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, позволив одержать ему уверенную победу в первом же туре. Инаугурация нового президента состоялась 7 июня 2014 года. 

    Спустя три года украинцы отлично помнят обещания гаранта. Помнят и припоминают: "Пока в актив ему можно занести только т.н. "безвизовый режим". Хотя, и тут нужно еще посмотреть, как он будет работать на практике.

    Основная масса предвыборных обещаний не выполнена"; "Пока в актив ему можно занести только т.н. "безвизовый режим". Хотя, и тут нужно ещё посмотреть, как он будет работать на практике. Основная масса предвыборных обещаний не выполнена". "Трудный народ живет в Украине — уже столько обещано, а им все мало…", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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