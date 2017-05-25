Власть ради власти. Соцсети о трехлетии Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 25 мая, исполнилось ровно три года с момента избрания Петра Порошенко президентом Украины. Помнится тогда за Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, позволив одержать ему уверенную победу в первом же туре. Инаугурация нового президента состоялась 7 июня 2014 года.

Спустя три года украинцы отлично помнят обещания гаранта. Помнят и припоминают: "Пока в актив ему можно занести только т.н. "безвизовый режим". Хотя, и тут нужно еще посмотреть, как он будет работать на практике.

Основная масса предвыборных обещаний не выполнена"; "Пока в актив ему можно занести только т.н. "безвизовый режим". Хотя, и тут нужно ещё посмотреть, как он будет работать на практике. Основная масса предвыборных обещаний не выполнена". "Трудный народ живет в Украине — уже столько обещано, а им все мало…", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook