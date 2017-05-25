Золотарев: Порошенко - президент трех "Д"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сегодня исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко на пост президента Украины. Во время предвыборной гонки Порошенко обещал продать весь свой бизнес, за две недели закончить войну с Донбассом, привести страну в Европу, что подкупило граждан Украины. За Порошенко отдали голоса 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре.

"Если брать программные моменты, то, что Порошенко обещал, то многие из 19 программных положений выполнены. Такие, как безвиз, пусть и с опазданием, отчетность чиновников по их состояниям, и так далее. Но мы прекрасно помним, что было в ходе президентской кампании — это просто был фестиваль популизма — много чего наобещал президент. И из этого он практически ничего не выполнил, начиная от АТО, которое должно длиться часами", — сказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, при года показали, что Порошенко остался президентом корпорации Roshen, но так и не стал президентом Украины.

Как отметил политолог, Порошенко несет ответственность за обнищание украинцев, за срыв Минских договоренностей.

"Президент — первое лицо, и, судя по всему, такая политика Порошенко вполне устраивает: ни мира, ни войны и откровенный социальный геноцид украинцев. Если бы он хотел что-то изменить, должны были быть другие акценты. А сейчас, например, в экономической политике у нас преподносят как колоссальный успех то, что страна погружается в долговую яму и теряет свою субъектность в политике, превращаясь в аграрно-сырьевой придаток. Президентство Порошенко проходит под знаком трех "Д": деиндустриализация, деградация и депопуляция. И если мы увидим свет в конце туннеля, то скорее всего, это будет свет несущегося навстречу поезда", — считает Золотарев.

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Что касается демократических свобод, то, как отметил политолог, спустя некоторое время Янукович будет выглядеть как очень большой либерал и демократ на фоне Порошенко: "Дна не будет, и, судя по всему, Порошенко готов в плане "закручивания гаек" пойти очень далеко".

"Очевидно, мы будем всеми частями тела ощущать его стремление остаться во власти. Поскольку теперь, после всех его "блестящих" ходов (вчерашний чего стоит — нарушение рамочных, стратегических договоренностей с "попередниками") Порошенко прекрасно понимает, что, если он лишится власти, то в лучшем случае, окажется за решеткой или в изгнании, поэтому будет держаться за власть руками и ногами. Но все издержки от этого процесса борьбы за политическое самовыживание Порошенко предстоит ощутить всем украинцам на собственной шкуре", — прогнозирует политолог.