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    Бортник: "успехи" Порошенко обошлись украинцам слишком дорого

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    Оказалось, что "Жить по-новому" по Порошенко — это жить по-старому, только еще намного беднее и в ситуации войны, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Три года назад украинцы избрали президентом  Петра Порошенко,  проголосовав за него  на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. За Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре. Будучи кандидатом в президенты, Петр Порошенко обещал украинцам "жизнь по-новому". 

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    "Оказалось, что "Жить по-новому" по Порошенко —  это жить по-старому, только еще намного беднее и в ситуации войны. Но по факту, к плюсам президента можно отнести, наверное, стабилизацию ситуации — то, что удалось удержать страну от развала, от коллапса государственности, а риски стояли существенные на тот момент; удалось удержать от коллапса экономическую ситуацию, удалось отстроить какие-то модели управления сегодня; хоть немного, но продвинуться в части европейской интеграции, в частности получить хотя бы безвизовый режим. Вот, пожалуй и все", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

    По словам политолога, все это было достигнуто ценой обеднения страны и граждан, как минимум, в три раза, ценой авторитаризации власти, которая включает в себя практически полное подавление оппозиции, контроль над всеми СМИ, отставки и погромы в отношении политических оппонентов, использование правых радикалов, как элементов социального управления

    "Сегодня мы — авторитарная страна, где власть сконцентрирована в руках президента, который контролирует и парламент, и правительство, и судебную систему, и местные органы власти. Из полудемократической страны мы сегодня стали полутоталитарной страной. Также последствия этого — жизни десятков тысяч людей на Востоке, не разрешение конфликта в Донбассе,  изоляция нашей страны в значительной мере. Вот та цена, которую мы заплатили, условно говоря, за президента Порошенко", — подчеркнул Бортник.

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    Как подчеркнул политолог, Порошенко за три года пребывания у власти не выполнил ни одного из своих ключевых обязательств. 

    "Ни в части остановки войны, ни в части социальных стандартов, ни в части обеспечения верховенства права, ни в части евроинтеграции — приближения к лучшим европейским стандартам. Мы только наблюдаем имитацию реформ и очень бурную политическую информационную деятельность", — заключил Бортник. 

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