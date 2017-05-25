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    Спиридонов: кладбище предвыборных обещаний Порошенко

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    По мнению политолога Николая Спиридонова, три года правления Петра Порошенко - это целое кладбище предвыборных обещаний, а в актив ему можно занести только так называемый "безвизовый режим".
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Ukrlife.TV/Скриншот

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Три года назад состоялись внеочередные выборы президента Украины, и Петр Порошенко выиграл избирательную гонку в один тур. За него  отдали голоса почти 55% избирателей. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал быстро прекратить военный конфликт в Донбассе и вернуть регион под контроль Киева, а также улучшить жизнь украинцев и добиться перспективы полноправного членства страны в Евросоюзе. 

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    Сам Порошенко считает, что выполнил многие из своих обещаний на посту главы государства. 

    "Много чего сделано, но доволен ли я? Нет. Есть и определенные кадровые просчеты, есть и определенные задержки в позициях реформ. Давайте говорить честно: есть плюсы и минусы, но оценивать эту работу должен украинский народ", — сказал Порошенко на недавней пресс-конференции. 

    "Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Петра Порошенко президентом Украины. Пока в актив ему можно занести только т.н. "безвизовый режим". Хотя, и тут нужно ещё посмотреть, как он будет работать на практике", — написал политический эксперт Николай Спиридонов на свой странице в Facebook.

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    По его словам, основная масса предвыборных обещаний не выполнена. "В том числе: обещание закончить войну в считанные дни, обещание удержать курс гривны на уровне 10 гривен за доллар, продать фабрику "Рошен", расследовать дела Майдана и многое другое.

    Если коротко, то 3 года правления Порошенко, это целое кладбище предвыборных обещаний", — заключил Спиридонов. 

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