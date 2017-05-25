Спиридонов: кладбище предвыборных обещаний Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Три года назад состоялись внеочередные выборы президента Украины, и Петр Порошенко выиграл избирательную гонку в один тур. За него отдали голоса почти 55% избирателей. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал быстро прекратить военный конфликт в Донбассе и вернуть регион под контроль Киева, а также улучшить жизнь украинцев и добиться перспективы полноправного членства страны в Евросоюзе.

Сам Порошенко считает, что выполнил многие из своих обещаний на посту главы государства.

"Много чего сделано, но доволен ли я? Нет. Есть и определенные кадровые просчеты, есть и определенные задержки в позициях реформ. Давайте говорить честно: есть плюсы и минусы, но оценивать эту работу должен украинский народ", — сказал Порошенко на недавней пресс-конференции.

"Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Петра Порошенко президентом Украины. Пока в актив ему можно занести только т.н. "безвизовый режим". Хотя, и тут нужно ещё посмотреть, как он будет работать на практике", — написал политический эксперт Николай Спиридонов на свой странице в Facebook.

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По его словам, основная масса предвыборных обещаний не выполнена. "В том числе: обещание закончить войну в считанные дни, обещание удержать курс гривны на уровне 10 гривен за доллар, продать фабрику "Рошен", расследовать дела Майдана и многое другое.

Если коротко, то 3 года правления Порошенко, это целое кладбище предвыборных обещаний", — заключил Спиридонов.