Певец, юморист, экс-заключенная: конкуренты Порошенко на следующих выборах

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Три года назад украинцы выбрали Петра Порошенко главой государства. И сейчас, если верить социологическим опросам, он остается одним из наиболее рейтинговых политиков страны, даже с результатом около 13%.

Конечно, история учит, что загадывать что-то наперед в Украине – дело крайне неблагодарное, но можно предположить, что Порошенко будет участвовать в следующих президентских выборах. По плану они – в 2019 году. А представление о его потенциальных соперниках дают данные так называемой "закрытой социологии", которую в марте предоставили социологические службы "Социс" и "Рейтинг".

Примечательно, что в тройке лидеров, после Порошенко и Юлии Тимошенко, – известный музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и, можно сказать, уже экс-политик (экс-депутат Верховной Рады) Святослав Вакарчук, который получил 12,3% голосов опрошенных.

РИА Новости Украина решило составить свой рейтинг популярных в в Украине (не)политиков, которые могли бы потенциально баллотироваться в президенты.

Владимир Кличко

У Виталия не получилось – может быть, получится у его брата Владимира? В 2012-13 годах ходили упорные слухи, что Виталий Кличко будет баллотироваться в президенты, а в начале событий Евромайдана он был едва ли не единым кандидатом от тогдашней оппозиции – альтернативой Виктору Януковичу. Но уже зимой 2014 года рейтинг Виталия Кличко стал заметно падать, и был заключен стратегический союз: на выборы главы государства пошел Порошенко, а Кличко выиграл выборы мэра Киева.

Владимиру Кличко уже 41 год, и после его недавнего поражения от Энтони Джошуа активно заговорили о его уходе из бокса. Впрочем, стороны уже договариваются о предстоящем реванше, но, в любом случае, настанет момент, когда Владимир повесит перчатки на гвоздь и плотно задумается, что ему делать дальше.

Раньше он достаточно уклончиво говорил о возможной политической карьере, но такого варианта не исключал. Впрочем, неизвестно, проголосуют ли украинцы за второго брата из семьи Кличко, памятую о политических успехах и неудачах нынешнего градоначальника столицы.

Владимир Зеленский

Можно ли считать роль в сериале "Слуга народа" предвыборной кампанией Владимира Зеленского – актера и руководителя студии "Квартал 95"? Вопрос риторический, но "квартальцы" продолжают остро шутить на политические темы, на щадя никого из украинских политиков, открыто высказывают свою политическую позицию, которую можно вкратце описать как "Мы за хорошее". Зеленский – один из главных юмористов страны, пока в "прямую" политику не заходивший, но постоянно находящийся где-то рядом.

Андрей Шевченко

Нынешний тренер футбольной сборной Украины, футбольная легенда Украины и Италии – "Динамо" и "Милана", уже ходил в политику – в 2012 ходил вместе с Натальей Королевской и ее тогдашней политсилой "Украина – вперед". Несмотря на массированную предвыборную кампанию (чего стоят только ролики "У меня есть мечта" Королевской в перерывах матчей Евро-2012), партия набрала немногим более 1% голосов и в Верховную Раду не прошла, а политическая карьера Шевченко закончилась, практически не начавшись.

Но Шевченко остается узнаваемой фигурой, кумиром футбольных болельщиков и человеком с положительной репутацией – а это для украинской политики огромный плюс.

Алексей Потапенко (Потап)

Певец, композитор, продюсер, актер, шоумен, участник дуэта "Потап и Настя Каменских" – кажется, Алексей Потапенко участвует едва ли не в каждом новом проекте на украинском телевидении. Но у высоких узнаваемости и популярности есть и обратная сторона: Потап регулярно выступает в Российской Федерации, из-за чего в украинской патриотической среде считается едва ли не предателем.

Своей политической позиции пока не высказывал, в политпроектах не замечен.

Вне конкурса: Надежда Савченко

Летчица и народный депутат уже стала полноценным украинским политиком: с неоднозначной репутацией, непримиримыми врагами и временными союзниками, и даже с президентскими амбициями. В интервью польскому изданию Krytyka Polityczna Савченко заявила, что "готова стать президентом Украины, изменить страну и вернуться в армию".

Получится ли это у нее – большой вопрос, особенно учитывая откровенное нежелание украинских властей делиться с ней популярностью.

Рейтинги неполитиков – от безнадежных политиков

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, высокие рейтинги Вакарчука свидетельствуют о недоверии к действующему политическому классу: "это скорее не рейтинг доверия конкретно к Вакарчуку, а скорее от безнадеги от действий политиков".

Говоря о возможных "неполитических" кандидатах, эксперт спрогнозировал, что "таких персонажей будет очень много, но мы не должны понимать, что это так легко происходит – конвертация неполитической популярности в политическую".

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"Условно говоря, высокий рейтинг Вакарчука связан с общей безнадегой по отношению к действующим политикам. Это еще не означает, что если будет Вакарчук, он сможет на таком негативном голосовании набрать очень много, потому что это скорее негативное голосование. Тем более, что у того же Вакарчука был опыт в политике. Более того, у многих наших известных людей был опыт в политике", – заявил политолог.

Кроме этого он считает, что рассматривается вариант "превращения в политика" некой символической фигуры, в которую будут вкладываться ресурсы.

"На примере Вакарчука, который вроде бы сможет что-то набрать, а потом за спиной – это будет как ширма, – за спиной которого будет находиться группа людей, которая будет руководить в реальности, де-факто. Как это уже было, когда часть наших политиков пошла в зал Верховного Совета, и тоже, кстати, Вакарчук и Руслана. И в итоге они осознали, что они не понимают этих вещей, как заниматься практической политикой, повседневной политикой, а не просто политикой "красиво говорить на эфирах", выступать перед публикой", – сообщил Якубин.

Эксперт также не исключил, что в администрации президента рассматривается вариант выбрать подобную фигуру и "использовать ее, накачивая ресурсами, для того чтобы создать такого популярного, но "безопасного" кандидата" в качестве удобного спарринг-партнера для Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.