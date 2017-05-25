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    Фотоленты

    Савченко: год на свободе и в большой политике

    (обновлено: )24502
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    Надежда Савченко в суде
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко в аэропорту Киева
    Петр Порошенко и Надежда Савченко
    Надежда Савченко в Администрации президента
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко во время пресс-конференции
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко под Верховной Радой
    Надежда Савченко в Верховной Раде
    Надежда Савченко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве.
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Народный депутат Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на заседании Верховного суда РФ, где рассматривается жалоба на приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха - участников организации УНА-УНСО.
    Надежда Савченко после рассмотрения Верховным судом РФ приговора Николаю Карпюку и Станиславу Клыху
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    Надежда Савченко
    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко в Берлине
    Надежда Савченко в Берлине
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания рады 23 мая.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинка Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к убийству российских журналистов, на заседании по рассмотрению жалобы защиты Н.Савченко на запрет следствия предоставить ей возможность принять участие в сессии ПАСЕ, в Басманном суде Москвы.
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    REUTERS Stringer
    Надежда Савченко в суде
    Надежда Савченко в суде
    VASILY MAXIMOV / AFP
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Twitter Влада Соделя
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Twitter Влада Соделя
    Надежда Савченко в аэропорту Киева
    Надежда Савченко в аэропорту Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Петр Порошенко и Надежда Савченко
    Президент Украины Петр Порошенко и украинская военнослужащая Надежда Савченко, которой присвоено звание Героя Украины, во время вручения ордена "Золотая Звезда".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Надежда Савченко в Администрации президента
    Надежда Савченко в Администрации президента
    GENYA SAVILOV / AFP
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко во время пресс-конференции
    Надежда Савченко во время пресс-конференции
    REUTERS Gleb Garanich
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Вера Савченко, facebook
    Надежда Савченко под Верховной Радой
    Надежда Савченко под Верховной Радой
    Украинское фото
    Надежда Савченко в Верховной Раде
    Надежда Савченко в Верховной Раде
    Facebook Богдана Бортакова
    Надежда Савченко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве.
    Надежда Савченко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Facebook/пресс-центр АТО
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Facebook/пресс-центр АТО
    Надежда Савченко в зоне АТО
    Надежда Савченко в зоне АТОзоне АТО
    Facebook/пресс-центр АТО
    Народный депутат Надежда Савченко
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания ПАСЕ
    FREDERICK FLORIN/AFP
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко на заседании Рады.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на заседании Верховного суда РФ, где рассматривается жалоба на приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха - участников организации УНА-УНСО.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на заседании Верховного суда РФ, где рассматривается жалоба на приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха - участников организации УНА-УНСО.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Надежда Савченко после рассмотрения Верховным судом РФ приговора Николаю Карпюку и Станиславу Клыху
    Надежда Савченко после рассмотрения Верховным судом РФ приговора Николаю Карпюку и Станиславу Клыху
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко
    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"). Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции во Львове.
    УНИАН
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко в Берлине
    Надежда Савченко в Берлине
    dw.com
    © facebook.com/alina.semeriuk
    Надежда Савченко в Берлине
    Надежда Савченко в Берлине
    dw.com
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания рады 23 мая.
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания рады 23 мая.
    УНИАН
    УНИАН
    УНИАН
    УНИАН

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    Украинка Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к убийству российских журналистов, на заседании по рассмотрению жалобы защиты Н.Савченко на запрет следствия предоставить ей возможность принять участие в сессии ПАСЕ, в Басманном суде Москвы.

    В минувшем году 25 мая Надежда Савченко, приговоренная ранее к 22 годам колонии в России, вернулась в Украину. В этот же день россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные в Украине за терроризм, были переданы РФ.

    После переговоров в декабре 2016 года с главарями так называемых ДНР Александром Захарченко и ЛНР Игорем Плотницким в Минске ее исключили из фракции "Батькивщины" в парламенте и отозвали из состава украинской делегации в ПАСЕ.

    Смотрите также: Савченко: Визы с РФ – механизм защиты Украины

    26 ноября 2016 года Савченко заявляла о готовности сформировать общественную организацию "Народний рух" и в перспективе "завести ее" в Верховную Раду.

    27 декабря она представила общественную платформу РУНА. Савченко заявляла, что это не политический проект.

    7 февраля 2017 года общественная платформа РУНА объявила о прекращении сотрудничества с Савченко.

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