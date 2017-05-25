Савченко: год на свободе и в большой политике

В минувшем году 25 мая Надежда Савченко, приговоренная ранее к 22 годам колонии в России, вернулась в Украину. В этот же день россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные в Украине за терроризм, были переданы РФ.

После переговоров в декабре 2016 года с главарями так называемых ДНР Александром Захарченко и ЛНР Игорем Плотницким в Минске ее исключили из фракции "Батькивщины" в парламенте и отозвали из состава украинской делегации в ПАСЕ.

Смотрите также: Савченко: Визы с РФ – механизм защиты Украины

26 ноября 2016 года Савченко заявляла о готовности сформировать общественную организацию "Народний рух" и в перспективе "завести ее" в Верховную Раду.

27 декабря она представила общественную платформу РУНА. Савченко заявляла, что это не политический проект.

7 февраля 2017 года общественная платформа РУНА объявила о прекращении сотрудничества с Савченко.

13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".