Портнов: закон "Савченко" – масштабная амнистия преступников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Верховная Рада отменила Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины" относительно правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения, более известного как "закон Савченко". Впредь, суду разрешается при назначении наказаний учитывать предварительное заключение и смягчать наказание или полностью освобождать осужденного от его отбывания.

Выступая в парламенте, народный депутат Антон Яценко заявил, что "практика показала, что среди 10 тысяч освобожденных, полторы тысячи совершили повторные преступления".

"Фактически мы выпускаем преступников, которые создают криминогенную ситуация и увеличивают рост преступности в стране", — отметил депутат.

"Закон Савченко" был принят в 2015 году, и первые заключенные стали освобождаться в конце года. Досрочно на свободу вышли более 10 тысяч человек, всего же он должен был освободить порядка 50 тысяч заключенных, тем самым якобы разгрузить колонии и тюрьмы.

По данным МВД, из 10 200 заключенных, досрочно освободившихся по "закону Савченко", 1,5 тысяч человек (15%) совершили преступления после освобождения. Из них 53 убийства, 32 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 25 изнасилований, 1 447 краж, 286 грабежей, 125 разбоев, 69 мошенничеств, 29 хулиганств.

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Как отмечают эксперты, отмена "закона Савченко" не вернет в тюрьмы тысячи матерых преступников, которым даровали свободу, потому что закон обратной силы не имеет.

"Отмена "закона Савченко" — это абсолютный популизм, который уже никого не коснется. Вернуть в тюрьму освобожденных по нему убийц и насильников нельзя. Парламент и Президент дали достаточно времени, чтобы из мест лишения свободы на волю вышли самые циничные и отмороженные преступники. За всю историю это была самая масштабная амнистия опасных преступников, совершивших особо тяжкие насильственные преступления", — подчеркивает юрист Андрей Портнов на своей странице в FB.

Кроме этого, так как закон вступает в силу через день после его публикования, у некоторых осужденных еще есть шанс воспользоваться этим законом, так как фактически он еще действует.