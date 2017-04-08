Насильники в погонах: бойцов и командиров из спецроты МВД "Торнадо" отправили на нары

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Это был самый тяжелый процесс в истории всей судебной системы Украины. Оказавшись на скамье подсудимых экс-бойцы спецроты МВД "Торнадо" ("Шахтерск"), оскорбляли и угрожали судьям и прокурорам, обливали их экскрементами, показывали неприличные жесты, срывали заседание любыми способами. Не отставала и группа поддержки устраивавшая под стенами суда митинги, штурмовавшая здание и уверявшая, что они не виновны, что они издевались только над "сепарами". Ради процесса над вчерашними "героями" АТО, отменялись все судебные заседания, а суд охраняли сотни вооруженных бойцов Нацгвардии и полиции. По сути, впервые в Украине судили банду в милицейских погонах, в числе которых оказались ранее судимые личности, которым выдали оружие и безграничные полномочия. Но позже оказалось, что они не защищают украинский народ, а пытают, насилуют, грабят украинский народ в зоне АТО.

Аз воздам

В пятницу, 7 апреля судьи начали зачитывать приговор, что тоже не прошел гладко. Двенадцать бойцов "Торнадо" после фразы судьи: "Признать виновными", отказались дальше слушать решение суда и потребовали отправить их обратно в СИЗО. Суд удовлетворил их просьбу. Обвиняемых отконвоировали обратно. А суд продолжил зачитывать резолюционную часть, но уже в закрытом режиме. Журналистов пустили на заключительную часть вынесения приговора.

Больше всего получил командир роты Руслан Онищенко — 11 лет лишения свободы. Его заместитель Николай Цукур получил 10 лет. Даниил Ляшук (Моджахед) приговорен к 10 годам лишения свободы. Илья Холод (Холод) – 9 лет и 6 месяцев. Максим Глебов (Ахиллес) – 9 лет. Никита Куст (Куст) – 9 лет. Борис Гульчук (Бизон) – 9 лет. Анатолий Пламадяла (Сэм) – 8 лет.

Еще четверо бойцов получили условные сроки 5 лет с отсрочкой на 2 года: Андрей Демчук (Вольф), Роман Иваш (Медленный), Никита Свиридовский (Слон), Юрий Шевченко (Рэм, у него отсрочка на три года).

Свой срок Онищенко на свой странице в соцсети прокомментировал так: "Знаете мы так старались, мы не жалели сил и жизни. А это мало кто заметил. О чем сейчас думаю. Думаю, какой не простой сегодня день. Этот день нарисовал серыми красками ближайшее будущее. Слов нет, но есть музыка, она опишет состояние!"

И, всю ночь в СИЗО он слушал музыку и принимал сочувствие от восторженных дам, бывших бойцов "Торнадо" и знакомых по "ФБ". И причислил себя и своих подручных к числу политзаключенных. А ведь срок их заключения мог быть намного выше.

Беспорядки не помогли

Последнее заседание по делу "Торнадо" в Оболонском районном суде Киева состоялось 9 февраля. Только один из 12 обвиняемых, Юрий Шевченко, частично признал свою вину в пытках, превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы. Прокурор попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

Они до последнего не верили, что суд им даст реальные сроки. Что им не поможет защита народных депутатов Семена Семенченко, Игоря Мосийчука и Андрея Лозового, которые еще прошлым летом, в разгар судебного процесса, устраивали акции в поддержки обвиняемых садистов. Под их предводительством несколько десятков бывших воинов из "Торнадо", "Айдара" и "Донбасса" пытались пробиться в зал судебных заседаний, где рассматривается их дело в закрытом режиме из-за жутких сцен насилия.

Изверги в погонах

О "подвигах" бойцов "Торнадо" стало известно в июне 2015 года. Тревогу забил экс-губернатор Луганской области Геннадий Москаль, в прошлом замминистра МВД. Не без его участия военная прокуратура обратила внимание на преступления, совершенные ОПГ из "Торнадо" под руководством ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления Руслана Онищенко. Москаль утверждал, что "Торнадо" воевать не желает, не принимает и не принимал никогда участие в боевых операциях, а "превратился в организованную преступную группировку и фактически создал банду, которая занималась похищением людей, убийствами, изнасилованиями, разбойными нападениями, грабежами, кражами и другими преступлениями". Подтверждения этому нашла военная прокуратура.

Восемь человек роты специального назначения "Торнадо" были арестованы 17 июня 2015 года. Среди них — командир роты Руслан Онищенко. Его обвинили в создании преступной организации, побуждении подчиненных к совершению преступлений, а также преступлений сексуально-насильственного характера, сообщил заместитель Генерального прокурора Анатолий Матиос.

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"Члены этой преступной организации на базе роты милиции подыскали место в подвальном помещении Лисичанской общеобразовательной школы в городе Приволье, где для содержания доставленных местных жителей заготовлено и приспособлено было средства для совершения насильственных действий: нанесение побоев, истязание, причинение телесных повреждений людям, которые задерживались незаконно и незаконно удерживались в этих помещениях. Задержанных избивали и пытали. Под угрозами убийства был изнасилован задержанный с фиксацией издевательств на видео", — рассказал военный прокурор.

Следом за этими восьми к ним присоединились еще пятеро. Всего же, военная прокуратура подозревала 20 человек из роты "Торнадо". В январе 2016 года при попытке задержания вблизи города Приволье работниками УМВД в Луганской области оказал вооруженное сопротивление (выстрелил в милиционеров обойму из пистолета Макарова и пытался бросить гранату) и был обезврежен разыскиваемый военной прокуратурой за совершение особо тяжких преступлений, ранее пять раз судимый сотрудник роты "Торнадо" Дьякон (кличка "Толстый").

А 25 сентября, в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский Артем Кутушев погиб на месте, его напарница Ольга Макаренко скончалась на операционном столе. Стрелявшим оказался экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев, который находился в розыске с 2 сентября 2015 года за те же преступления, в совершении которых обвинялись экс-сотрудники роты специального назначения "Торнадо".

Жестокая правда

Они до последнего пытались убедить всех, что не виновны. Но при этом вели себя вызывающе, матерились в суде, хамили, угрожали свидетелям и уж не как не были похожи на людей не виновных. Но это не удивительно, у половины из судимых это не первый уголовный процесс. Роту, как будто специально, укомплектовали из ранее судимыми лицами. Среди 109 милиционеров из "Торнадо" 43 ранее привлекались к уголовной ответственности, некоторые – неоднократно. Даже сам командир Руслан Онищенко оказался рецидивистом-грабителем и насильником – трижды судимым за тяжкие преступления криминальным авторитетом из Тореза. И вместо того чтобы служить и защищать, они установили на вверенном им участке свой, уголовный, порядок: грабили дома, похищали людей ради выкупа, пытали, насиловали и мужчин, и женщин, убивали с целью наживы. Не щадили даже своих однополчан – за любое неповиновение придумывали расправу.

Свидетели, в суде рассказывали достаточно откровенные подробности о преступлениях бойцов Торнадо.

"В один день привезли мужчину… Начали пытать, били электрошокерами… Когда электрошокеры разрядились – мне и еще одному человеку сказали встать. И Руслан Онищенко сказал, чтобы мы его изнасиловали. Я ответил Руслану, что этого делать не буду. На меня направили автомат и сказали, что расстреляют", – рассказывал свидетель и утверждал, что поступил, как ему приказал Руслан Онищенко, из-за угрозы его жизни.

Суду этих доказательств было достаточно для вынесения приговора. Хотя они и уменьшили срок каждому.

Приговор может быть изменен

И государственное обвинение, и адвокаты осужденных бойцов расформированной добровольческой роты "Торнадо" заявили о намерениях обжаловать решение Оболонского райсуда Киева в Апелляционном суде.

"Мы уважаем решение Оболонского райсуда, но нами после анализа и изучения данного приговора будет подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд города Киева. Мы считаем, что очень мягкое наказание по данному обвинению", – сказал прокурор Руслан Кравченко.

Адвокат Владимир Якимов, в свою очередь, заявил о невиновности своих подзащитных и подчеркнул, что по всем 12 осужденным будет подавать апелляции. Он утверждает, что преступных действий экс-торнадовцы не совершали и приговор не справедлив. По сути, точку в этом деле должен поставить суд высшей инстанции.