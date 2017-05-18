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    Политика

    "Не стоит на него валить все грехи". Савченко прокомментировала отмену ее закона

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    Народный депутат заявила, что она присутствовала на заседании парламентского комитета, поэтому отмена Верховной Радой так называемого "закона Савченко" не стала для нее сюрпризом.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отмена так называемого "закона Савченко" не стала для нее сюрпризом.

    Верховная Рада в четверг приняла новый закон, который отменяет "закон Савченко", предполагающий зачисление срока, проведенного осужденными в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два. Такое решение в четверг со второй попытки поддержали 227 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Принятый закон вернул в Уголовный кодекс ранее действующую норму о том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.

    "Все нормально. Какие проблемы? Когда на комитете принимались решение и правки к закону, я присутствовала, и я сказала, что с такими нормами можно согласиться, потому что действительно нужно дать следователям время на расследование, разумные сроки — год", — заявила нардеп в комментарии InfoResist.
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом она сообщила о необходимости реформировать всю правоохранительную систему, а "не только выборочно ставить один закон и потом на него валить все грехи".

    "Поэтому этот закон как раз сейчас балансирует между той системой, которая есть, и в которую надо перейти", — заключила Савченко.

    Ранее глава Минюста Павел Петренко заявил, что по так называемому "закону Савченко" досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек. За несколько месяцев, по его словам, более 900 из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Рада несколько раз пыталась отменить этот закон, однако в парламенте не хватало для этого голосов.

    Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что на сегодня в Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, хуже, чем условия содержания осужденных в исправительных колониях.

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    В Украине этот закон также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством депутата Надежды Савченко. Закон получил много критики в обществе. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что закон внес существенную лепту в рост преступности в Украине.

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