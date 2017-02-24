Правозащитник: что депутаты изменили в "законе Савченко"

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Народные депутаты приняли в первом чтении поправки в "закон Савченко".

Первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова пояснила, что для лиц, которые совершили особо тяжкие преступления (например, убийство, изнасилование), срок наказания будет засчитываться как один день в СИЗО за один день лишения свободы. А вот для тех лиц, которые совершили легкие преступления, остается прежняя формула: один день в СИЗО за два дня лишения свободы.

Что изменят эти поправки, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, правозащитник Егор Штокалов.

Как вы считаете, что изменят поправки в "закон Савченко"?

— На сегодняшний день людям, которые находятся под следствием либо в суде, будет перерасчитан срок, который им придется отсидеть в будущем. То есть судья при вынесении приговора, согласно которому человека лишают свободы, будет определять, сколько человек должен будет провести в СИЗО. Если человека обвиняют в преступлениях, за которые предусмотрено наказание более пяти лет лишения свободы, здесь ему будет один за один. Если менее пяти лет, то один за два. То есть чем меньше тяжесть преступления, тем меньше человек времени проведет в тюрьме. К счастью для освобожденных и к сожалению для потерпевших, закон обратной силы не имеет. Тех, кто уже на сегодняшний день вышел на свободу, обратно в тюрьму не посадят. Кроме того, пока у нас этот законопроект прошел только первое чтение. Впереди ожидается еще и второе. То есть во времени этот процесс достаточно растянут, и основная цель сейчас адвокатов осужденных и людей, которые находятся в судебном следствии, как можно быстрее закончить процесс, получить приговор и, по сути, амнистию по действующему "закону Савченко".

А что касается тех, кто сейчас отбывает наказание?

— Осужденные сейчас могут подать прошение в суд об уменьшении срока пребывания в местах лишения свободы по "закону Савченко". Суд рассмотрит и должен будет применить действующий "закон Савченко" и уменьшить срок.

Что считается особо тяжким преступлением, согласно украинскому законодательству, а что — легким?

— За легкое преступление предусматривается арест до шести месяцев. Средней тяжести — это до пяти лет лишения свободы. Тяжелое — от пяти лет лишения свободы. Это не обязательно побои или какое-то особо злостное хулиганство, это в том числе коррупция в особо крупных размерах. Это может быть хищение имущества, экономические преступления, это может быть измена родине.

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Есть ли в этих поправках возможные лазейки, по которым опасные преступники могут сократить себе тюремный срок?

— Сомневаюсь, потому что изменения касаются основ уголовного процесса, УК. Это меняет саму форму изначально. Единственный, кто может на ситуацию повлиять, это прокурор, который передает дело в суд со своим обвинительным заключением, по какой статье он обвиняет человека. Там градация идет очень простая. Легкие, средней тяжести — два за один. Тяжкие и особо тяжкие — один за один. То есть законопроект проводит очень четкую границу для судьи при вынесении приговора.

За повторное совершение преступления эти формулы смягчения наказания действуют?

— Для рецидива эта формула не действует. То есть человек может только один раз применить на себе эту мягкую процедуру, назову ее так.

Какие ваши прогнозы, примут ли эти поправки?

— Допускаю, что да. Потому что в свое время этот закон был принят специально под одного человека, чтобы его освободить, чье имя этот закон и носит. Учитывая то, что уже необходимость в нем отпала, произошло злоупотребление этим законом многими преступниками, которые вышли на свободу и сейчас совершили новые преступления, сейчас данный законопроект носит политический характер, потому что у нас достаточно скоро уже выборы.

Вы бы внесли какие-то поправки в "закон Савченко"?

— Я бы добавил градацию по категориям преступлений. Есть преступления против свободы и жизни, есть преступления в сфере хозяйственной деятельности. Есть преступления против основ национальной безопасности. Я бы эту формулу один за один применял бы только к преступлениям против жизни и здоровья человека. Потому что экономика и коррупционные моменты — вещи поправимые. А когда речь идет о жизни и здоровье, то здесь обратного хода нет.

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