Визит Савченко в Донбасс: для депутатов ВР закон не писан - Разумков

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В конце прошлой недели внефракционный народный депутат Надежда Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". А ранее в СБУ заявили о том, что проверят информацию о поездке Савченко в Донбасс, где она якобы подстрекала военных идти на Киев для свержения действующей власти.

Будет ли этот визит иметь последствия для самой Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Если честно, складывается очень необычная ситуация, потому что для одних закон писан, для других — нет. При том парадоксальным остается то, что он не писан для тех, кто работает в Верховной Раде, в том органе, который эти законы и издает. Остался открытым очень важный вопрос — каким образом на временно оккупированную территорию попал народный депутат Украины Надежда Савченко. Потому что по данным, которые стали известны со стороны пограничной службы, СБУ и других силовых ведомств, она не пересекала линию соприкосновения ни через один из пропускных пунктов", — отметил эксперт.

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