Десакрализатор - великая миссия Надежды Савченко

Геворг Мирзаян, политолог – для РИА Новости Украина

Если у Надежды Савченко все-таки заберут медаль "Герой Украины", то это будет несправедливо – Савченко действительно много сделала для своей страны, гораздо больше, чем нынешние ее власти. Естественно, речь не о ее (Савченко – Авт.) действиях в АТО или соучастии в убийстве российских журналистов – на сегодняшний день она является одним из немногих публичных украинских политиков, которые пытаются завершить идущую на Украине гражданскую войну.

Украинский нардеп Надежда Савченко в очередной раз посетила Донбасс без оружия в руках. На этот раз она отправилась посмотреть на условия содержания украинских военнопленных в Макеевской колонии. "Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят", - написала она. Правда, их планы вернуться домой быстро, судя по всему, сложно будет реализовать. Власти самопровозглашенных республик отказываются от озвученных Савченко и другими украинским политиками схему обмена, выступая за тот вариант, который был четко прописан в Минске – обменять всех на всех. То есть получить назад всех 470 с лишним пленных, которые находятся в заключении на украинской стороне. Однако поскольку Киев отказывается выполнять не только экономические и политические, но и гуманитарные статьи Минских соглашений, такой обмен на данный момент маловероятен.

Таким образом, казалось бы, практический выхлоп от визита Савченко минимален. Однако это не так – сам ее визит имел очень большое значение для Украины.

Кремлевская марионетка?

По мнению противников Савченко, значение очень негативное. Напомним, что после ее крайне неоднозначных действий (включающих критику антинародной политики Петра Порошенко, призыв договариваться с непризнанными республиками) сами "майданные" украинские силы дистанцируются от Савченко. Некогда народную героиню и символ страдания Украины исключили из парламентской фракции "Батькивщина" (из партии она вышла сама), выгнали из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также лишили поста члена делегации Украины в ПАСЕ. Орден героя Украины, правда, пока не забрали, но уже считают не героиней Украины, а скорее героиней России.

Именно интересами Москвы они, в частности, объясняют и нынешний ее визит в зону АТО. "Настоящая цель поездки, поставленная, скорее всего ее кураторами (то есть Кремлем и лично Путиным – Авт.), была незаконно пересечь линию разграничения вне определённых законом контрольно-пропускных пунктов. А значит показать, что при желании, кто угодно может проехать на временно оккупированную территорию через позиции украинских вооружённых сил, минуя КПП, на которых происходит учёт и контроль лиц и транспортных средств, въезжающих/выезжающих с этой территории", - заявил ее коллега по сидению в Раде Антон Геращенко. Кроме того, ее обвиняют в действиях по легитимации глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "Нет задачи у Савченко освобождать украинских пленных из русского плена. Ее миссия — выполнить ту позицию, о которой говорят В.Путин и с С.Лавровым, — доказать, что на Востоке Украина есть самостоятельные деятели, самостоятельные лидеры, каковыми там есть Захарченко и Плотницкий, доказать, что с ними надо вести переговоры, а не с Россией", — уверяет украинский политик Тарас Чорновил. Канал Patrick Lancaster на Youtube Визит Надежды Савченко в Донецк

Разговаривать надо

И если в отношении степени самостоятельности Захарченко и Плотницкого он прав, то в отношении переговоров нет – гражданская война заканчивается либо тотальной победой одной из сторон (что для Украины невозможно), либо политическим компромиссом обеих сторон. Да, негативно относящихся друг к другу, однако, как говорил Тирион Ланнистер, мы мир заключаем не с друзьями.

Поэтому по итогам этого обсуждения тема будет продвигаться все выше и выше в умах людей – от неприемлемой к нежелательной, а потом уже украинцы дойдут до осознания желательности и даже обязательности диалога с Донбассом. Тут главное – сделать первый шаг по десакрализации, что и делает Савченко.

Главная польза от Савченко в том, что она десакрализует вопросы, давая тем самым старт их принятию в обществе.

Так, например, посещение самопровозглашенных ДНР и ЛНР было табуированной темой, ее запрещено было даже обсуждать. Когда Савченко поехала в непризнанные республики, она перевела запретную тему в разряд неприемлемой. Тема стала обсуждаться, и в процессе обсуждения до людей все больше доходит мысль о том, что визиты в ДНР и ЛНР необходимы, если страна хочет узнать мнение по ту сторону фронта и закончить гражданскую войну, как необходим и диалог с "террористами" Захарченко и Плотницким, которые не террористы, а просто противники. Не говоря уже о том, что необходимо налаживать хотя бы гуманитарный диалог, поводом которого может стать тот самый вопрос пленных. "Мы ждем того, чтобы и представители Республики смогут получить доступ к местам, где содержатся наши ребята, — говорит уполномоченная по правам человека самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова. — Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания наших сторонников действительно свидетельствуют о гуманизме киевских властей".

Подобная легитимация и де-дегуманизация противника противоположной стороны, конечно, неприемлема для части майданных политиков, поскольку они не могут признать сам факт идущей на Украине гражданской войны. Для них это – антитеррористическая операция и "защита от российской агрессии", которые позволяют мобилизовать общество на борьбу с внешней угрозой и немного отвлечь внимания от серьезнейших внутренних проблем Украины, с которыми тамошние власти справляться не могут и не хотят.

Майдан на очереди

Напомним, что по итогам майдана украинцы выгнали "кровавого тирана Януковича и его банду", снесли памятники основателю украинского государства Владимиру Ленину (по некоторым оценкам, более 1 тысячи), переименовали сотни населенных пунктов и тысячи улиц, избавив страну от кровавых советских топонимов. Украина развернулась к Европе передом, а к "орде" задом (и это при том, что на момент майдана товарооборот с ЕС составлял порядка 43 млрд. долларов, а с Россией — 64 млрд. долларов) и создала иконостас мучеников Революции. Однако жить в стране лучше не стало, да и веселей, в общем-то, тоже. "Валовой внутренний продукт страны в долларовом исчислении упал более чем в два раза, у нас был в 2013 году где-то 184 млрд долларов, сейчас около 80… Был курс 1 доллар — 8 гривен, сейчас приближается к 28, 30 будет скоро. Заработная заплата и доходы населения упали в три раза, Украина стала беднейшей страной в Европе", — резюмировал итоги трех последних лет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В рейтинге "Индекс экономической свободы – 2017", подготовленным американским консервативным "Фондом Наследие", Украина опустилась на 166 место из 180, пропустив вперед такие страны как Судан и Афганистан, не говоря уже о России (114 место) и даже Габоне (103). Лишь 3% украинцев считают, что ситуация со времен Майдана изменилась в лучшую сторону, тогда как 73% придерживаются обратной точки зрения.

Неудивительно, что, по оценкам Центра Разумкова, в октябре 2016 года президенту Украины доверяли лишь 24,4% респондентов, правительству – 17,5%, Верховной Раде – 13,1%, а чиновникам в целом – 8,4%. И если не будет фактора российской угрозы, то население не просто решится на смену власти, но и, возможно, начнет десакрализировать другое событие – Майдан.