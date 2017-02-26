После визита Савченко в Донецк ополченцы надеются посетить Киев

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Представители самопровозглашенной ДНР после визита нардепа Надежды Савченко в Донецк надеются получить доступ к своим пленным в Украине, заявила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

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"Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания наших сторонников действительно свидетельствуют о гуманизме киевской власти", — заявила она.

Морозова также добавила, что ДНР рассчитывает на проведение обмена пленными по формуле "всех на всех", как прописано в минских соглашениях.

Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.