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    После визита Савченко в Донецк ополченцы надеются посетить Киев

    Тема:

    Савченко в Донецке (523)

    (обновлено: )43502
    В ДНР надеются посетить пленных ополченцев на подконтрольной Украине территории и убедиться, что к ним не применяются незаконные методы дознания.
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Представители самопровозглашенной ДНР после визита нардепа Надежды Савченко в Донецк надеются получить доступ к своим пленным в Украине, заявила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

    Визит Надежды Савченко в Донецк. Видео
    Канал Patrick Lancaster на Youtube
    Визит Надежды Савченко в Донецк

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    "Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания наших сторонников действительно свидетельствуют о гуманизме киевской власти", — заявила она.

    Морозова также добавила, что ДНР рассчитывает на проведение обмена пленными по формуле "всех на всех", как прописано в минских соглашениях.

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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