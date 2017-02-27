Кочетков о чрезмерной активности Надежды Савченко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко снова в центре внимания. Ранее она вместе с руководителем центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном приехала в Донецк. Сама Савченко в соцсетях написала, что приехала на неподконтрольную территорию для того, чтобы навестить пленных украинских военнослужащих.

"Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные: сырость, холод. Вещи от родных передали", — отметила Надежда Савченко.

В Службе безопасности Украины сообщили, что проведут разговор с Надеждой Савченко по ее посещению украинских пленных в Донецке. Также СБУ собирается проверить информацию депутата Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

Ситуацию вокруг Надежды Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Кочетков.

Как вы оцениваете действия Надежды Савченко?

— Она занимается самопиаром, и это совершенно очевидно, поскольку ее действия ни к каким результатам реальным не приводят. Но эти вещи невозможны без определенного взаимодействия с властью, потому что практически как можно попасть на ту территорию, минуя все эти блокпосты, не имея специального пропуска? Понятно, что ее почему-то там пропускают, а все команды формально на выдачу пропусков и разрешения на проезд выдает то самое СБУ, которое сейчас хочет у Надежды Савченко узнать, по какому праву и с какой целью она всей этой деятельностью занимается. Как-то все это странно. Руки или уши власти торчат также и в том, что эта активность Савченко проявилась именно тогда, когда были протестные акции в Киеве, а вот внимание тут же переключается на Савченко, и от протестных акций отвлекаются. Это такая технология власти – переключить внимание.

В СБУ говорили, что проведут беседу с Савченко по ее посещения пленных в Донецкой области. Такая формальная встреча состоится?

— Да, 100% она произойдет. Единственное, что я много сотрудничаю с силовыми структурами и в первый раз слышу про такую форму взаимодействия, как некая "беседа". Если человека в чем-то подозревают, его вызывают для дачи пояснений. Если в чем-то подозревают, извольте предъявить подозрение в совершении преступления. Да, у СБУ есть о чем спросить в данном случае Савченко, но она является депутатом со всей вытекающей оттуда неприкосновенностью. Что бы она не подписывала, неприкосновенность существует по Конституции. До тех пор, пока этот пункт не будет изменен в Конституции, она будет обладать неприкосновенностью. Она прекрасно об этом знает. Поэтому остается лишь спросить. Захочет – ответит, не захочет – не ответит; кроме этого сделать ничего нельзя. Можно возбудить уголовное дело, тогда подавать на снятие неприкосновенности, но вроде бы явных таких причин для возбуждения уголовного дела не видно. Пиар в чистом виде.



То есть будет ли открыто уголовное производство — пока прогнозировать очень трудно?

— Честно говоря, вряд ли. Это ограничится выходами к прессе. А реальных уголовных дел совершенно не может быть. В данном контексте Надежда полезна власти, поскольку отвлекает внимание от насущных проблем, от тех же тарифов.

По словам депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяны Рычковой, Савченко призвала украинских военных на фронте покинуть позиции и ехать в Киев делать государственный переворот. Как можете это прокомментировать?

— Я, честно говоря, думал, что меня трудно чем-то удивить в украинском политикуме, но таки возможно. К сожалению, информация о таких попытках сорвать бойцов с фронта и отправить их на Киев идет из уст другого депутата – Татьяны Рычковой, которая тоже не пользуется ни малейшим доверием, не авторитетный человек. Но, если не дай бог, такие вещи со стороны Савченко были, что проверить сложно, то – да, тогда немедленно возбуждайте уголовное дело, потому что это не контакты с врагом, это вообще попытки вооруженного свершения действующей власти. Но я, к сожалению, не верю, что будет получено реальное доказательство и подтверждение этого. Рычкова сказала, что видеозаписи нет.

То есть и подтверждения нет?

— Совершенно верно. Раздувается скандал на пустом месте: одна женщина поехала и что-то там заявила, другая женщина выступила в ее адрес. Очень похоже на коммунальные кухни.

Напомним, последствия вмешательства Надежды Савченко в процесс обмена пленными будут сдержанно плохими для Украины. Об этом в эфире "ГС" заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

Также Надежда Савченко может доиграться до того, что с нее снимут депутатскую неприкосновенность. Об этом в эфире "ГС" заявил политический консультант Петр Охотин.