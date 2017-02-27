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    Интервью

    Кочетков о чрезмерной активности Надежды Савченко

    Тема:

    Савченко в Донецке (525)

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    Политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что уголовного дела в отношении Надежды Савченко не будет, поскольку депутат полезна власти для отвлечения внимания от насущных проблем - тех же тарифов.
    Александр Кочетков
    Facebook Александр Кочетков

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Народный депутат Надежда Савченко снова в центре внимания. Ранее она вместе с руководителем центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном приехала в Донецк. Сама Савченко в соцсетях написала, что приехала на неподконтрольную территорию для того, чтобы навестить пленных украинских военнослужащих.

    "Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные: сырость, холод. Вещи от родных передали", — отметила Надежда Савченко.

    Визит Надежды Савченко в Донецк. Видео
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    Визит Надежды Савченко в Донецк

    В Службе безопасности Украины сообщили, что проведут разговор с Надеждой Савченко по ее посещению украинских пленных в Донецке. Также СБУ собирается проверить информацию депутата Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

    Ситуацию вокруг Надежды Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Кочетков.

    Как вы оцениваете действия Надежды Савченко?

    — Она занимается самопиаром, и это совершенно очевидно, поскольку  ее действия ни к каким результатам  реальным не приводят. Но эти  вещи невозможны без определенного  взаимодействия с властью, потому  что практически как можно  попасть на ту территорию, минуя все эти блокпосты, не имея специального пропуска? Понятно, что ее почему-то там пропускают, а все команды формально на выдачу пропусков и разрешения на проезд выдает то самое СБУ, которое сейчас хочет у Надежды Савченко узнать, по какому праву и с какой целью она всей этой деятельностью занимается. Как-то все это странно. Руки или уши власти торчат также и в том, что эта активность Савченко проявилась именно тогда, когда были протестные акции в Киеве, а вот внимание тут же переключается на Савченко, и от протестных акций отвлекаются. Это такая технология власти – переключить внимание.

    В СБУ говорили, что проведут беседу с Савченко по ее посещения пленных в Донецкой области. Такая формальная встреча состоится?

    — Да, 100% она произойдет. Единственное, что я много сотрудничаю с силовыми структурами и в первый раз слышу про такую форму взаимодействия, как некая "беседа". Если человека в чем-то подозревают, его вызывают для дачи пояснений. Если в чем-то подозревают, извольте предъявить подозрение в совершении преступления. Да, у СБУ есть о чем спросить в данном случае Савченко, но она является депутатом со всей вытекающей оттуда неприкосновенностью. Что бы она не подписывала, неприкосновенность существует по Конституции. До тех пор, пока этот пункт не будет изменен в Конституции, она будет обладать неприкосновенностью. Она прекрасно об этом знает. Поэтому остается лишь спросить. Захочет – ответит, не захочет – не ответит; кроме этого сделать ничего нельзя. Можно возбудить уголовное дело, тогда подавать на снятие неприкосновенности, но вроде бы явных таких причин для возбуждения уголовного дела не видно. Пиар в чистом виде.

    То есть будет ли открыто уголовное производство — пока прогнозировать очень трудно?

    — Честно говоря, вряд ли. Это ограничится выходами к прессе. А реальных уголовных дел совершенно не может быть. В данном контексте Надежда  полезна власти, поскольку отвлекает внимание от насущных проблем, от тех же тарифов.

    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы
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    По словам депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяны Рычковой, Савченко призвала украинских военных на фронте покинуть позиции и ехать в Киев делать государственный переворот. Как можете это прокомментировать?

    — Я, честно говоря, думал, что меня трудно чем-то удивить  в украинском политикуме, но таки  возможно. К сожалению, информация  о таких попытках сорвать бойцов  с фронта и отправить их на Киев идет из уст другого  депутата – Татьяны Рычковой, которая тоже не пользуется ни малейшим доверием, не авторитетный человек. Но, если не дай бог, такие вещи со стороны Савченко были, что проверить сложно, то – да, тогда немедленно возбуждайте уголовное дело, потому что это не контакты с врагом, это вообще попытки вооруженного свершения действующей власти. Но я, к сожалению, не верю, что будет получено реальное доказательство и подтверждение этого. Рычкова сказала, что видеозаписи нет.

    То есть и подтверждения нет?

    — Совершенно верно. Раздувается скандал на пустом месте: одна женщина поехала и что-то там заявила, другая женщина выступила в ее адрес. Очень похоже на коммунальные кухни.

    Напомним, последствия вмешательства Надежды Савченко в процесс обмена пленными будут сдержанно плохими для Украины. Об этом в эфире "ГС" заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

    Также Надежда Савченко может доиграться до того, что с нее снимут депутатскую неприкосновенность. Об этом в эфире "ГС" заявил политический консультант Петр Охотин.

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