наверх
26.02.201702:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Видео

    Визит Надежды Савченко в Донецк

    Тема:

    Савченко в Донецке (520)

    (обновлено: )45
    Американский журналист Патрик Ланкастер обнародовал видео визита народного депутата Надежды Савченко к украинским пленным, которых удерживают в Донецке.
    Канал Patrick Lancaster на Youtube

    Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинские военнопленные в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали ей о нормальном отношении к ним.

    Читайте также: Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

    "Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших собратьев!" — написала Савченко в Facebook.

    Также Савченко опубликовала список украинских пленных, которых она посетила на неконтролируемой территории Донецкой области. Соответствующий список она разместила на Facebook.

    Напомним, Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Александр Кочетков
    Савченко в Донецке
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Блокирование ж/д переезда. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике