Визит Надежды Савченко в Донецк

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинские военнопленные в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали ей о нормальном отношении к ним.

Читайте также: Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших собратьев!" — написала Савченко в Facebook.

Также Савченко опубликовала список украинских пленных, которых она посетила на неконтролируемой территории Донецкой области. Соответствующий список она разместила на Facebook.

Напомним, Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.