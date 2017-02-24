Савченко призвала лидеров "нормандского формата" помочь обмену пленными

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Депутата Рады Надежда Савченко попросила лидеров нормандского формата помочь обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

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"Я призываю лидеров нормандского формата совершить обмен всех на всех", — сказала Савченко журналистам.

Кроме того, она отметила, что прибыла на территорию ДНР с целью освободить пленных силовиков.

"Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной целью – освободить наших пленных", — сказала она.

В свою очередь омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

"На вопрос, когда ребята будут на свободе, она ответить не смогла… это ее частный визит", — сказала Морозова журналистам.

Напомним, ранее Савченко прибыла в колонию в городе Макеевка в Донбассе, где содержатся пленные силовики.