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    Общество

    Савченко призвала лидеров "нормандского формата" помочь обмену пленными

    Тема:

    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР (511)

    (обновлено: )10910
    Савченко отметила, что прибыла на территорию ДНР с целью освободить пленных силовиков: "Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной целью – освободить наших пленных".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Депутата Рады Надежда Савченко попросила лидеров нормандского формата помочь обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

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    "Я призываю лидеров нормандского формата совершить обмен всех на всех", — сказала Савченко журналистам.

    Кроме того, она отметила, что прибыла на территорию ДНР с целью освободить пленных силовиков.

    "Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной целью – освободить наших пленных", — сказала она.

    В свою очередь омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

    "На вопрос, когда ребята будут на свободе, она ответить не смогла… это ее частный визит", — сказала Морозова журналистам.

    Напомним, ранее Савченко прибыла в колонию в городе Макеевка в Донбассе, где содержатся пленные силовики.

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