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    Политика

    Савченко делает ставку на украинцев, уставших от нынешней власти – Молчанов

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    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР (509)

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    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что цель Надежды Савченко - разорвать парадигму, что пока Украина пребывает в затяжном конфликте на Востоке, то политические перемены в стране - невозможны.
    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Надежда Савченко на Донбассе подстрекает военных идти на Киев, чтобы свергнуть действующую власть.

    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Facebook Надежды Савченко
    Финт ушами. Соцсети об отказе Савченко от неприкосновенности

    Такое заявление с парламентской трибуны сделала депутат от фракции БПП Татьяна Рычкова, отметив, что ее слова стоит воспринимать как депутатский запрос. По ее словам, на этой неделе Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с украинскими военнослужащими и подстрекала их покинуть свои позиции, взять оружие в руки и свергнуть власть.

    Какую цель преследует своими действиями Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог Кирилл Молчанов.

    "Мне кажется, цель одна — разорвать парадигму, что пока мы пребываем в затяжном конфликте на Востоке, который называется АТО, то у нас невозможны какие-то политические перемены. Она пытается продемонстрировать, что, грубо говоря, все проблемы находятся не столько на Донбассе, в Кремле, а сколько в Киеве, поэтому пока мы не решим вопрос с украинской властью, ничего у нас не изменится относительно ситуации с войной на Донбассе, ситуации в Крыму… Она делает ставку на мирный электорат, то есть на тех украинцев, которые за эти три года устали от нынешнего положения "ни войны, ни мира", — отметил эксперт.


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