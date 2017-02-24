Савченко делает ставку на украинцев, уставших от нынешней власти – Молчанов

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Надежда Савченко на Донбассе подстрекает военных идти на Киев, чтобы свергнуть действующую власть.

Такое заявление с парламентской трибуны сделала депутат от фракции БПП Татьяна Рычкова, отметив, что ее слова стоит воспринимать как депутатский запрос. По ее словам, на этой неделе Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с украинскими военнослужащими и подстрекала их покинуть свои позиции, взять оружие в руки и свергнуть власть.

Какую цель преследует своими действиями Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог Кирилл Молчанов.

"Мне кажется, цель одна — разорвать парадигму, что пока мы пребываем в затяжном конфликте на Востоке, который называется АТО, то у нас невозможны какие-то политические перемены. Она пытается продемонстрировать, что, грубо говоря, все проблемы находятся не столько на Донбассе, в Кремле, а сколько в Киеве, поэтому пока мы не решим вопрос с украинской властью, ничего у нас не изменится относительно ситуации с войной на Донбассе, ситуации в Крыму… Она делает ставку на мирный электорат, то есть на тех украинцев, которые за эти три года устали от нынешнего положения "ни войны, ни мира", — отметил эксперт.



