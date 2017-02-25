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    Общество

    Савченко: пленные говорят, что к ним относятся нормально

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (524)

    (обновлено: )23
    Савченко сообщила, что пленных держат в камерах по трое, выводят на час на прогулку и разрешают смотреть телевизор. Также она отметила, что, по словам, пленных украинцев, отношение к ним нормальное.
    Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинские военнопленные в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали ей о нормальном отношении к ним.

    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отдать всех и остаться ни с чем? Обмен пленными Донбасс-Украина

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    "Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших собратьев!" — написала Савченко в Facebook.

    Напомним, Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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