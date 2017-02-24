Савченко прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла в колонию в городе Макеевка в Донбассе, где содержатся пленные силовики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Савченко прибыла в сопровождении представителей центра освобождения пленных "Офицерский корпус", в том числе и руководителя Владимира Рубана. В ходе визита Савченко передаст пленным посылки от родных.

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков.

В пятницу Савченко написала на своей странице в Facebook обращение ко всей Украине, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск своей жизнью", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

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Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.