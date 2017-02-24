наверх
24.02.201721:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики

    Тема:

    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР (509)

    (обновлено: )50220
    Надежда Савченко прибыла в сопровождении представителей центра освобождения пленных "Офицерский корпус", в ходе визита Савченко передаст пленным посылки от родных.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла в колонию в городе Макеевка в Донбассе, где содержатся пленные силовики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Facebook Надежды Савченко
    Финт ушами. Соцсети об отказе Савченко от неприкосновенности

    Савченко прибыла в сопровождении представителей центра освобождения пленных "Офицерский корпус", в том числе и руководителя Владимира Рубана. В ходе визита Савченко передаст пленным посылки от родных.

    Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков.

    В пятницу Савченко написала на своей странице в Facebook обращение ко всей Украине, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск своей жизнью", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

    Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

    Читайте также: Националисты поиграли мышцами, а Гончаренко объединил страну. Экспертные итоги недели

    Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    В Донецке несколько часов раздаются залпы
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"