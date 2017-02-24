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    Савченко встретилась в Макеевке с шестью пленными военнослужащими

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    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР (511)

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    Как сообщила внефракционный депутат Надежда Савченко, в Макеевке она посетила две камеры в колонии, где содержатся шестеро пленных военных. Нардеп отметила, что условия содержания пленных ужасны.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что встретилась в макеевской колонии с шестью пленными военнослужащими.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

    "Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках", — написала она в Facebook.

    Ранее сообщалось, что СБУ заведет дело на Савченко, если подтвердятся ее призывы к перевороту.

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