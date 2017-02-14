СБУ: Украина готова к компромиссам ради освобождения пленных

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Киев готов к любым компромиссам ради освобождения украинских военных, находящихся в плену у ополченцев, заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней", — сказал Тандит.

Он подчеркнул, что нужно помнить и о без вести пропавших. "Надеюсь, что среди них есть живые парни", — добавил Тандит. По его словам, Служба безопасности постоянно прилагает усилия по освобождению украинских военных.

В среду в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере. По его словам, в настоящее время эти списки утверждаются сторонами.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук выразил надежду, что на переговорах в среду удастся согласовать механизм "большого обмена" пленными. По его словам, на заседании гуманитарной подгруппы 1 февраля была утверждена "дорожная карта" по освобождению удерживаемых лиц.