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    СБУ: Украина готова к компромиссам ради освобождения пленных

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    (обновлено: )3301
    Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отметил, что ведомство прилагает усилия по освобождению украинских военных и готово к компромиссам в этом вопросе.
    Юрий Тандит
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Киев готов к любым компромиссам ради освобождения украинских военных, находящихся в плену у ополченцев, заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

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    "Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней", — сказал Тандит.

    Он подчеркнул, что нужно помнить и о без вести пропавших. "Надеюсь, что среди них есть живые парни", — добавил Тандит. По его словам, Служба безопасности постоянно прилагает усилия по освобождению украинских военных.

    В среду в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере. По его словам, в настоящее время эти списки утверждаются сторонами.

    Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук выразил надежду, что на переговорах в среду удастся согласовать механизм "большого обмена" пленными. По его словам, на заседании гуманитарной подгруппы 1 февраля была утверждена "дорожная карта" по освобождению удерживаемых лиц.

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