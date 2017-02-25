В оковах социальных "групп смерти" – тысячи украинских подростков

РИА Новости Украина

В соцсетях в группах, которые могут довести до суицида, немало несовершеннолетних из Хмельницкой области, пишет Владимир Гординский.

"Я уже столкнулась с тем, что в хмельницких школах, озвучивать их не буду, потому что не имею на это права, дети с соответствующими рисунками и порезанными руками", – это не цитата из соцсетей.

Это слова Галины Литвиновой, психолога общественной организации "Фонд "Защита прав детей", с которой журналист сайта "Є" встретился, когда готовил материал об опасных группы в соцсетях…

Наш материал направлен на родителей, чтобы те знали, что проблема, о которой начали говорить в Украине в этом году, существует по меньшей мере с 2016-го. Правда, о ней вслух заговорили в России. В нашей стране о "группах смерти" в прошлом году почти молчали. Другое дело этот год. Справиться с потенциальной угрозой могут только родители. Для этого нужно лишь…

Что это такое?

"В соцсетях появились группы, в которых квалифицированные психологи доводят детей до самоубийства", – такое заявление сделали в украинском Киберполици.

И объяснили, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что животные ассоциируются у них со свободой. Подростки вступают в такие группы, а дальше…

"Администратор группы склоняет ребенка к выполнению задач (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку увечий или причинение боли. Все эти "квесты" в обязательном порядке снимаются на видео. Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли, и обсуждаются все его проблемы, которые он озвучил "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом "произведении", – совершить самоубийство", – пояснили в Киберполции.

На самом деле, подобные группы существуют не первый месяц в соцсети "Вконтакте". Еще в мае 2016 о них начали писать в российской "Новой газете", утверждая, что с ноября 2015 по апрель 2016 130 участников подобных групп покончили жизнь самоубийством. Одна из этих групп носила название "Разбуди меня в 4:20". Что интересно, примерно весной 2016 года в Хмельницком на дома на углу улиц Каменецкой и Проскуровского подполья появился "4:20" (надпись на стене дома – Ред.). И он до сих пор там есть!

Неужели хмельницкие дети "шутят" со смертью? Мы начали искать статистику суицидов в Хмельницкой за прошлый год. И обнаружили, что отдельных статиститичних данных по самоубийствам среди несовершеннолетних нет. Впрочем, после обращения к начальнику отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Сергея Цимбалюку, получили выборку.

"За 2016 у нас было зарегистрировано 9 фактов, из которых семь — это попытки суицида, – говорит Сергей Владимирович. – Как правило, из-за конфликтов в семье или неразделенная любовь".

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И двое несовершеннолетних, к сожалению, все же покончили жизнь самоубийством… через повешение. Поэтому их смерть вряд ли связана с "группами смерти". В полиции говорят, что факта доведения этих подростков до суицида не установлено. Но есть другое "но". В одной из неофициальных бесед с представителем правоохранительных структур, журналист "Є" услышал следующее: "Есть еще такая категория дел, как несчастные случаи. Ведь некоторые группы доводят до того, что дети прыгают с крыш. Если они не оставляли записки, то как установить, что это был суицид? Но официальной статистики такой нет".

О тенденциях

"Дети, которые начали играть в опасные игры — у них проблемы контакта с родителями, учениками, учителями, — говорит Галина Литвинова, психолог общественной организации "Фонд "Защита прав детей". — И необязательно из неблагополучных семей, а из семей, где детям не уделяют внимания, не говорят: "Я тебя люблю, независимо не от чего", "Ты мне важен", "Я тебе советую"… Многие дети, которые вступили в так называемые "группы смерти", из более или менее обеспеченных семей. Пока родители зарабатывают деньги, у них есть все, кроме родительского внимания и заботы. О любви и заботе не нужно говорить, это нужно делать. Дети все чувствуют".

Когда в Украине заговорили о "группах смерти", заинтересованность в них возросла. К примеру, по данным ресурса "trends.google", темой "4.20" в Хмельницкой интересовались в апреле-мае и ноябре-декабре прошлого года. "Синим китом" – начиная с января. И эта заинтересованность возрастает. Другой ресурс – "wordstat.yandex". Если задать поиск по западной Украине, то… написанным по-русски словосочетанием "синий кит" интересовались только за последний месяц более 14 000 раз. Конечно, можно только надеяться, что люди искали именно морское животное, а не…

Мы начали выяснять, сколько же детей из Хмельницкой области (в возрасте до 18 лет), являются участниками различных групп, которые могут, по разным версиям, склонять к суициду. Были несколько шокированы. В одной из групп среди более 300 000 подписчиков было 314 подростков из Хмельницкого, 71 из Каменец-Подольского, 40 из Староконстантинова, 22 из Шепетовки и по несколько участников из других городов.

В другой группе – более 200 хмельнитчан, 42 каменчанина, 18 шепетовчан, 15 детей из Староконстантинова и тому подобное. Проанализировав множество групп, мы насчитали тысячи подростков из Хмельницкой области!

Безусловно, прямо в этих группах не призывают к суицидам. Но сообщения и картинки, которые в них появляются, а также количество "лайков" и "перепостов" и при этом комментарии, настораживают.

Наблюдение за группами

Листаем некоторые страницы вместе с психологом Галиной Литвиновой.

"У каждого свой врожденный интеллект и темперамент. У каждого психика работает по-своему. И восприятие у каждого свое. Для меня это глупые выражения, например. Но, когда нервная система не достроена, достраиваются эндокринная, гормональная системы, то у ребенка нестабильное состояние, на которое можно влиять. Поэтому в подростковом возрасте с 11-12 лет до 15-16 лет ими легко управлять", – говорит Галина Анатольевна.

Видим надпись: "Мама тебе запрещает подписываться на такие паблики". Что это значит?

"Мама тебе запрещает, а я тебе разрешаю. Видишь, какая твоя мама плохая? А я хочу тебе добра", – считает психолог.

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Смотрим дальше и видим много разных темных картинок или надписей черным.

"Черный цвет имеет как депрессивное значение, так и то, что человек хочет отгородиться от чего-то. Поэтому это не всегда плохо. Конечно, если ребенок рисует только черным и выбирает только этот цвет, то можем говорить о какой-то депрессии. Черный цвет угнетает нервную систему. Нормальный здоровый человек не может долго наблюдать черное. Конечно, черный цвет влияет на психику, но другой вопрос: "Почему человек так долго находится в этой группе, и почему ему это нравится?". Значит дети, которые находятся в этих группах, находящихся в депрессивном или стрессовом состоянии. Их что-то беспокоит. Что именно? Потребность быть любимыми, чтобы понимали, поддерживали и т.д.", – говорит психолог.

За опасными группами журналист сайта "Є" наблюдал примерно неделю. Заметил некоторые особенности. Из приятного – администрация "ВКонтакте" заблокировала одну из групп. Из неприятного – количество подписчиков из Хмельницкой области постепенно растет. Правда, одни выходят из групп, другие добавляются.

У Галины Литвиновой есть объяснение подобному: "Подростки начинают экспериментировать. Это и сигареты, и спиртное, и наркотики. На первом этапе это может снять напряжение и дать почувствовать себя членом общества. Это для них важно. Вот эти эксперименты со смертью как раз могут довести не до шуток. Родителям нужно рассказывать, что после смерти нет больше жизни. Что такие игры, а они подаются в виде игры, могут завершиться катастрофически. Родителям не нужно бояться говорить о смерти. "Да, я понимаю, что ты хочешь поиграть, возможно, тебя что-то там заинтересовало, но ты должен знать, что это опасно. И это не естественно, когда дети умирают раньше родителей. Когда я буду старушкой, кто мне будет помогать?". Я работаю с самоубийцами, и я всегда им говорю: "Если у вас есть дети до 18 лет, то вы не имеете права умереть. Если у вас есть родители, то вы тоже не имеете права умереть".

"Алкоголь, сигареты – это псевдовзрослость, – продолжает Галина Анатольевна. – Поймите, дети экспериментируют, пробуют. А потом каждый для себя принимает решение, нужно это ему или нет. Именно это все происходит в нестабильных психологических состояниях. На помощь приходят психологи, учителя в школах. Я уже столкнулась с тем, что в хмельницких школах, озвучивать их не стану, потому что не имею на это права, дети с соответствующими рисунками (китами, F57, порезами, – прим.авт.) и порезанными руками. Нужно работать не только с этими детьми, но и родителями. Потому что последних нужно научить, как вести себя с детьми. Да, мы все умные, есть знания, но иногда не можем это донести до ребенка. Контролировать подростков нужно, но следует это делать разумно. Детям нужно доверять и чем больше доверия, чем меньше контроля, тем лучше. Но это нужно уметь сделать. Нужно спрашивать у ребенка его мнение, советоваться с ним, чтобы он чувствовала свою важность, что он такая же личность, как и взрослые".

Что делать?

Кстати, как пишут наши коллеги из "Радио Свобода", "правила игры" постоянно меняются. Если раньше необходимо было вступать в различные группы, то теперь детям достаточно в своем статусе написать некоторые хэштеги на русском – #синий кит, #тихий дом, #разбуди меня в 4:20, #я уже не жилец, #хочу в игру, #я в игре, #жду инструкций, #жду куратора. Некоторые из этих хештегов используют подростки из Хмельницкой области.

Не чураются писать об опасной игре и в других группах, интересуясь, кто "в игре". Но, проанализировав все эти виртуальные разговоры, создается впечатление, что это только любопытство – не больше. Впрочем, береженого Бог бережет. Поэтому психологи советуют родителям, у которых нет аккаунтов в соцсетях, завести их, и таким образом контролировать свою ребенка.

Единственное "но"… Не ругайте их, если время что-то увидите или обнаружите, что они являются участниками подозрительных групп.

"Если ребенок в группе, то поинтересуйтесь у него, с кем дружит, с кем общается, что там интересного, о чем говорят. Но если ребенок позволяет это, – говорит психолог Галина Литвинова. – Мы можем контролировать, но незаметно. Без разрешения не следует этого делать. Иначе ребенок может обидеться, потому что он такая же личность, как и взрослые, требует внимания и чтобы с ним считались. Обычно в такие группы вступают те, у кого нет теплого контакта с родителями. Поэтому они начинают искать такие контакты у других – кто их будет поддерживать, понимать. Иногда родители, не зная всех психологических и возрастных свойств, просто не знают, как себя вести с детьми. А ведь это такой возраст, когда появляются первые предпочтения, первые отношения. Поэтому причина, почему дети сидят на сайтах, как правило, – это недоразумение с родителями. В подростковом возрасте, что очень важно, происходит становление ребенка в обществе. Очень важны для него уважение и поддержка в данный момент. Мы тебя любим, мы тобой интересуемся, поддерживаем. Родителям иногда кажется, что они все дают своему ребенку, материально его поддерживают, а он почему-то недоволен. Но нужны еще духовные ценности и душевные".

"Когда мы донесем ребенку значение всего, что происходит в этой группе, он сам оттуда выйдет, – считает Галина Анатольевна. – Рассказывать, объяснять, но не настаивать или запрещать. Потому что все, что запрещается, нужно нарушить. Просто задайте себе вопрос: "Что я могу сделать, чтобы мой ребенок вышел из этой группы?". Думаю, каждая мать и отец, которые любят своего сына или дочь, найдут ответ на этот вопрос".

Вместо послесловия

Родителям советуют больше внимания уделять своим детям, независимо от возраста. Общаться, интересоваться их делами. И понять, что дети интересуются и заходят на разные сайты, как и взрослые. Только семейный уют, тепло и любовь помогут детям не поддаться на игры неизвестных.

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"Несформированная психика и непонимание ребенка со стороны родителей – это главные причины, по которым дети готовы посмотреть в глаза смерти", – констатирует психолог Галина Литвинова.

И еще. В Хмельницком уже есть несколько случаев, когда ученикам младших классов на телефон поступало сообщение с изображением мультипликационных фей Винкс. Чтобы дети не выполняли опасных "советов", родителям советуют объяснять своим чадам, что не следует верить всему, что присылают незнакомые номера. А если что-то поступает, сразу показывать это или учителям, или самим родителям.