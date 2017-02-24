СБУ заведет дело на Савченко, если подтвердятся ее призывы к перевороту

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Глава аппарата главы спецслужбы Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Украины проверит информацию о призывах депутата Верховной Рады Надежды Савченко к украинским силовикам в Донбассе направиться в Киев для госпереворота.

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По словам Ткачука, глава СБУ на основании устного заявления Рычковой в парламенте дал поручение военной контрразведке пообщаться с силовиками, которые могли быть свидетелями заявлений Савченко на передовой.

"Если эта информация подтвердится, если у нас будет достаточно оснований, мы, конечно, зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться этих поступков госпожи Надежды", — сказал Ткачук в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

Ранее в пятницу депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова обвинила Савченко в том, что она на этой неделе посетила позиции украинских военных в Донбассе, призвав их покинуть свои позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот".