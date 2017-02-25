Савченко хочет повторить в Киеве сценарий Октябрьской революции - Молчанов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Надежда Савченко на Донбассе подстрекает военных идти на Киев, чтобы свергнуть действующую власть. Такое заявление с парламентской трибуны сделала народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова, отметив, что ее слова стоит воспринимать как депутатский запрос.

"На этой неделе народная избранница Надежда Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 80-й отдельной воздушно-десантной бригады и 79-й бригады и подстрекала их покинуть свои позиции, взять оружие в руки и прийти сюда сбросить эту власть", — сказала Татьяна Рычкова.

Депутат Татьяна Рычкова от своего имени и по поручению, как она сказала, военнослужащих Воздушных сил Украины призвала Генеральную прокуратуру и СБУ расследовать действия внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Очередную волну активности Надежды Савченко в зоне АТО, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.

Как вы оцениваете возможные призывы к военным бросить свои позиции и идти на Киев свергнуть власть?

— Лично я не слышал, по крайней мере, никаких публичных заявлений Надежды Савченко к свержению государственной власти и правящего режима. Хотя я не исключаю, что в целом подобные идеи она может и вынашивать, так как они отчасти даже разделяются в обществе, и это видно по рейтингам доверия к государственным институциям.

Савченко, наверное, прочитала учебник истории и пытается повторить события столетней давности, когда революция 1917 года началась как раз с того, что была усталость от Первой мировой войны, и многие политики того времени просто призывали солдат, и они снимали часть их фронта и шли в столицу Петроград свергать центральную власть. То есть, я так понимаю, она просто хочет повторить тот сценарий, который уже был когда-то в истории Украины.

Выступление перед военными — это собственный замысел или кто-то за этим стоит?

— Во-первых, мы говорим о том, что те заявления были ли вообще, потому что были только заявления депутата Рычковой о том, что якобы она это откуда-то услышала. Пока других подтверждений нет. Но если это и было, то я не отвечаю, что это не является просто какой-то инициативой Савченко, так как она является достаточно молодым и неопытным политиком и, естественно, как и предыдущие действия, связанные, допустим, с публикацией списков пленных, с поездками в Москву, с призывами о переговорах лидерами ДНР, ЛНР. Наверняка, это курируется, я думаю, каким-то мозговым центром, а Савченко просто является головой, которая это все озвучивает.

Зачем? Какая цель?

— Мне кажется, цель одна – разорвать парадигму, что пока мы пребываем в затяжном конфликте на Востоке, который называется АТО, что у нас невозможны какие-то политические перемены. Она пытается продемонстрировать, что, грубо говоря, все проблемы находятся не столько на Донбассе, в Кремле, а сколько в Киеве, поэтому пока мы не решим вопрос с украинской властью, ничего у нас не изменится относительно ситуации с войной на Донбассе, ситуации в Крыму. Я думаю, она пытается как раз более пацифистскими подходами касательно консультаций, переговоров, которые она предлагает вести с ДНР, ЛНР она делает ставку на мирный электорат, то есть на тех украинцев, которые за эти три года устали от нынешнего положения — ни войны, ни мира.

Савченко в Донецке собирается встречаться с военнопленными в Макеевской колонии, причем с Владимиром Рубаном. Как вы это прокомментируете?

— Я хочу сказать, что генерал Рубан – человек, который занимался обменом пленными до того, как были заключены первые Минские соглашения, то есть в разгар активных боевых действий летом 2015 года, по сути, он практически единственный, кто знает наших солдат. Если он поедет в Донецк, значит, у нее есть гарантии, что ее там однозначно не арестуют, хотя, честно говоря, слабо себе это представляю это, потому это первый случай за три года, когда официальное лицо, да еще и нардеп окажется на неконтролируемой территории. Поэтому я не исключаю, что в прокуратуре и СБУ это потом будет расценено, как в какой-то степени по статье о госизмене. Но если Савченко, действительно, добьется успеха и приведет хотя бы несколько пленных после этой своей поездки, то, я думаю, это перечеркнет все эти негативные нападки, которые мы наблюдаем и со стороны коллег, и депутатов, журналистов и т.д. То есть если она какой-то результат принесет, это не просто будет пиар и пустая болтовня, то, мне кажется, она может еще на этом и набрать определенные дивиденды в глазах рядовых украинцев.

Каковы могут быть юридические последствия призывов нардепа Савченко, в эфире "ГС" пояснил адвокат Игорь Чудовский.

Поскольку уже фактически есть депутатское обращение в ГПУ и СБУ, имеют ли юридический вес слова депутата от БПП Татьяны Рычковой о том, что Надежда Савченко во время встречи с военнослужащими в зоне АТО подстрекала их покинуть позиции и с оружием идти на Киев?

— Однозначно, имеют основания, потому что на любое заявление о совершении преступления Генпрокуратура, а также правоохранительные органы обязаны реагировать. Что они должны сделать прежде всего? Внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о совершении нардепом Савченко преступлений, предусмотренных статьей 109, и СБУ, а именно это их подследственность, должна провести следственные действия и установить истину.

Что же предусматривает статья 109? Прежде всего, она относится к разделу 11 Особенной части. 109 статья – "Дії, спрямовані на насильницьку дію чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Субъект данного преступления – это нардеп, то есть "публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу" предусмотрены частью третей — "представник влади". Данное преступление относится к категории средней тяжести, потому что срок лишения свободы – до пяти лет. Рассматривая взаимоотношения депутата Рычковой и депутата Савченко, в интернете есть ряд статей, где был 17 ноября 2016 года между ними конфликт, который выливался в определенные оскорбления и т.д., то есть здесь депутат от БПП может просто сводить свои личные счеты с депутатом Савченко. Я думаю, что правоохранители должны разобраться и дать юридическую оценку данному инциденту, были ли действия, которые имеют признаки уголовно наказуемого деяния, или не были. Это должно быть установлено в ходе досудебного следствия.

Как квалифицировать агитацию военных покинуть свои боевые позиции?

— Здесь можно говорить и о государственной измене, статья 111 Уголовного кодекса Украины, но тут именно объект преступления – это изменение, неконституционное свержение власти, то есть именно эти признаки и имеют под собой основания все-таки говорить о статье 109 "насильницька зміна чи повалення конституційного ладу", то есть именно об этом. Уйти с позиций военнослужащих – это значит открыть фронт, то есть дать врагу определенную территорию и т.д. Это однозначно с той стороны есть состав военных преступлений, а также связан с изменой родине.

Как можно привлечь Савченко к ответственности, если слова депутата Рычковой подтвердятся?

— Это очень просто. Когда будут собраны доказательства Генпрокуратурой, генпрокурор вносит представление в ВР о снятии депутатской неприкосновенности, после чего депутату Савченко объявляется подозрение о совершении преступления и ставится вопрос об избрании меры пресечения. Если депутаты проголосуют о том, чтобы дать свое согласие, она может быть арестована. У нас есть уже прецеденты – депутат Мосийчук был арестован, ряд депутатов привлекается к уголовной ответственности, то есть процедура не столь страшна в нынешней обстановке.

Напомним, последствия вмешательства Надежды Савченко в процесс обмена пленными будут сдержанно плохими для Украины. Об этом в эфире "ГС" заявив политический аналитик Тарас Чорновил.