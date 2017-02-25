Жебривский о визите Савченко в Донбасс: это лукавство и работа во вред

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Визит внефракционного народного депутата Надежды Савченко на территории Донецкой области, неподконтрольные властям, наносят вред Украине, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

"То, что она уехала к боевикам, и говорят, что рискует жизнью, это лукавство. Сегодня спекулирование и игра на освобождении наших ребят ничего не изменит. Объятия, легитимизация боевиков ничего доброго депутату не приносит. Это работа в ущерб Украине", — цитирует Жебривского "112 Украина".

Ранее сообщалось, что СБУ заведет дело на Савченко, если подтвердятся ее призывы к перевороту.

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