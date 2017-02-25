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    Жебривский о визите Савченко в Донбасс: это лукавство и работа во вред

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    Савченко в Донецке (512)

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    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подчеркнул, что "объятия, легитимизация боевиков" ничего доброго депутату не приносит.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Визит внефракционного народного депутата Надежды Савченко на территории Донецкой области, неподконтрольные властям, наносят вред Украине, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

    "То, что она уехала к боевикам, и говорят, что рискует жизнью, это лукавство. Сегодня спекулирование и игра на освобождении наших ребят ничего не изменит. Объятия, легитимизация боевиков ничего доброго депутату не приносит. Это работа в ущерб Украине", — цитирует Жебривского "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что СБУ заведет дело на Савченко, если подтвердятся ее призывы к перевороту.

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