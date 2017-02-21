Финт ушами. Соцсети об отказе Савченко от неприкосновенности

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины". Об этом политик написала на свой странице в Facebook, опубликовав и фото самого заявления. Вот только позже выяснилось, что оно не имеет абсолютно никаких правовых последствий, такие заявления вообще не предусмотрены законодательством, объяснил первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник.

Примечательно, что и в украинском сегменте соцсетей скандальное заявление не менее скандального нардепа вызвало изрядное количество скептицизма: "Неприкосновенность, от которой отказалась Надежда С., беру себе. Во-первых, что "добру" зазря пропадать. А во-вторых, с юридической точки зрения это одно и то же – что она отказалась, что я взял".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook