Савченко в Донецке: пропуск в неподконтрольные районы дает СБУ – эксперт

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Надежда Савченко на Донбассе подстрекает военных идти на Киев, чтобы свергнуть действующую власть. Об этом заявила депутат от фракции БПП Татьяна Рычкова.

По ее словам, на этой неделе Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с украинскими военнослужащими. О том, что СБУ проверит информацию о поездке Савченко на неподконтрольные Украине территории Донбасса, уже сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

В свою очередь политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что деятельность Савченко — это очевидный самопиар.

"Ее действия ни к каким результатам реальным не приводят, и поэтому это работает на самопиар, но я четко сформулирую, что эти вещи невозможны без определенного взаимодействия с властью, потому что, практически, ну как можно попасть на оккупированную территорию, минуя все эти блокпосты, которые там существуют, не имея специального пропуска. А все пропуска на въезд на оккупированную территорию выдает СБУ, которое сейчас у Надежды Савченко хочет узнать, по какому праву она всей этой деятельностью занимается", — заявил эксперт.