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    Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

    Тема:

    Савченко в Донецке (516)

    46
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко во время визита в ДНР для встречи с пленными силовиками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова (слева) и внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко во время визита в ДНР для встречи с пленными силовиками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко во время визита в ДНР для встречи с пленными силовиками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко и уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова (слева направо) во время визита Савченко в ДНР для встречи с пленными силовиками.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан выгружает посылки из микроавтобуса во время визита внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко в ДНР.
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    Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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    Савченко заявила, что украинские военнопленные в ДНР рассказали ей о нормальном отношении к ним.

    "Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших собратьев!" — написала Савченко в Facebook.

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