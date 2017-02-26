Савченко в ДНР: поступки нардепа не может объяснить даже она сама - эксперт

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала список украинских пленных, которых она посетила в тюрьмах оккупированного Донецка. В списке, который Савченко опубликовала на своей странице в Facebook в субботу, значатся 34 фамилии. А ранее в СБУ заявили о том, что проверят информацию о поездке Савченко на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Поступки Савченко в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировала политический эксперт Светлана Кушнир.

"Действия надежды Савченко в последнее время пояснить очень тяжело, наверное, даже ей самой. Во-первых, она — народный депутат Украины, несмотря на то, что она якобы писала какое-то заявление, но пока что спикер Верховной Рады Андрей Парубий не зачитывал его, и не было принято решение дополнительно на комитете относительно того, чтобы она сложила свои полномочия. Поэтому пока что она попадает под действие закона "О статусе народного депутата". Т.е. она планирует свои действия и она должна их согласовывать", — заявила эксперт.

Напомним, Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.