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    СБУ в ближайшие дни допросит Савченко о ее поездке в ДНР

    Тема:

    Савченко в Донецке (524)

    (обновлено: )20111
    Как заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, народному депутату Украины Надежде Савченко будут задавать очень много вопросов относительно ее поездки в Донецкую народную республику.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. СБУ планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Украины Надежды Савченко относительно ее поездки в ДНР. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

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    "У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, … тем более что она общалась с представителями НВФ, и мы ей будем задавать очень много вопросов", — говорит Тандит.

    По его словам, сотрудники СБУ в ближайшие дни ее допросят.

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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