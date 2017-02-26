СБУ в ближайшие дни допросит Савченко о ее поездке в ДНР

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. СБУ планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Украины Надежды Савченко относительно ее поездки в ДНР. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

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"У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, … тем более что она общалась с представителями НВФ, и мы ей будем задавать очень много вопросов", — говорит Тандит.

По его словам, сотрудники СБУ в ближайшие дни ее допросят.

Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.