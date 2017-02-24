ДОНБАСС, 24 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных военных, заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

"Надежда Савченко совместно с Рубаном (руководителем центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном — Ред.) приехали в Донецк навестить украинских военнопленных", — сообщил журналистам представительсамопровозглашенной ДНР.

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Ранее в пятницу нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова заявила, что Савченко на этой неделе посетила украинских военных в районе спецперации в Донбассе, призвала их покинуть позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот".

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.