Фотоитоги 21 февраля: Фирташ в суде, неприкосновенность Савченко и торнадо в США

Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, оспаривавшей решение нижестоящей инстанции об отказе экстрадиции в США бизнесмена. Таким образом, судья отменил решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года.

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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности. Также Савченко опубликовала фото заявления, в котором она просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".

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Около 40 тысяч человек в американском штате Техас остались без электричества из-за шторма, который обрушился на город Сан-Антонио ранним утром в понедельник. Более 100 зданий на севере города повреждены. Большую часть из них составляют жилые здания, помимо этого удар стихии пришелся на здание начальной школы и несколько объектов коммерческой недвижимости, сообщили представители пожарного управления.

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