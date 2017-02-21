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    Фотоитоги 21 февраля: Фирташ в суде, неприкосновенность Савченко и торнадо в США

    (обновлено: )36
    Дмитрий Фирташ в суде Вены
    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Торнадо в Сан-Антонио
    На месте задержания участников перестрелки в Кропивницком
    В Стокгольме прошли беспорядки, которые сопровождались автоподжогами и грабежом магазинов
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Народные депутаты Юрий Береза и Виктория Сюмар на заседании Верховной Рады
    Президент Петр Порошенко с еврокомиссаром по вопросам гумпомощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом
    Дмитрий Фирташ в суде Вены
    Дмитрий Фирташ в суде Вены.
    Insider
    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Facebook Надежды Савченко
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @KENS5Andrea
    На месте задержания участников перестрелки в Кропивницком
    На месте задержания участников перестрелки в Кропивницком
    Facebook "Позывной Маршал"
    В Стокгольме прошли беспорядки, которые сопровождались автоподжогами и грабежом магазинов
    В Стокгольме прошли беспорядки, которые сопровождались автоподжогами и грабежом магазинов.
    Aftonbladet
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Jordan FOURACRE / AFPTV / AFP
    Народные депутаты Юрий Береза и Виктория Сюмар на заседании Верховной Рады
    Народные депутаты Юрий Береза и Виктория Сюмар на заседании Верховной Рады.
    УНИАН
    Президент Петр Порошенко с еврокомиссаром по вопросам гумпомощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом
    Президент Петр Порошенко провел встречу с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом.
    пресс-служба президента

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    Дмитрий Фирташ в суде Вены.

    Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, оспаривавшей решение нижестоящей инстанции об отказе экстрадиции в США бизнесмена. Таким образом, судья отменил решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года.

    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger
    Фирташ: не Путин создал нам коррупцию, не Путин разделял страну на три сорта, а украинские политики

    Читайте также: Фирташ и Черновецкий. Почему Европу интересуют украинские олигархи

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности. Также Савченко опубликовала фото заявления, в котором она просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".

    Читайте также — Вопрос нацбезопасности: Савченко заняла очень опасную нишу — Гончарук

    Около 40 тысяч человек в американском штате Техас остались без электричества из-за шторма, который обрушился на город Сан-Антонио ранним утром в понедельник. Более 100 зданий на севере города повреждены. Большую часть из них составляют жилые здания, помимо этого удар стихии пришелся на здание начальной школы и несколько объектов коммерческой недвижимости, сообщили представители пожарного управления.

    Смотрите также: Разрушительный торнадо в США: последствия стихии

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