Хроника 21 февраля: переговоры по блокаде Донбасса, экстрадиция Фирташа, отказ Савченко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 21 февраля, противники торговли с ЛДНР возле Рады требовали узаконить блокаду, помимо этого участники акции по блокаде Донбасса получили предложение по переговорам от премьер-министра Владимира Гройсмана. В этот же день ГПУ открыла уголовное дело в отношении нардепа Артеменко. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Решение СНБО о силовом разблокировании блокады Донбасса уже есть

Решение Совета национальной безопасности и оборон (СНБО) Украины о разблокировании поставок угля антрацитовой марки с неподконтрольных территорий Донбасса есть, но власти не хотят применять силу, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Накануне участники акции по блокаде Донбасса получили предложение по переговорам от премьер-министра Владимира Гройсмана. По данным "Штаба блокады", премьеру были выдвинуты два требования по урегулированию ситуации, в ответ на которые он сделал ряд предложений.

Украине в ближайшие годы не обойтись без антрацита из Донбасса

В ближайшие два-три года Украине не сможет обойтись без антрацитового угля, который добывается на неподконтрольных властям территориях в Донбассе, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Запасы антрацита в Украине рассчитаны на 25 дней автономного режима энергосистемы, этот срок истекает, после возможны веерные отключения, которые уже должны были начаться, заявил во вторник министр энергетики Игорь Насалик на заседании правительства.

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Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что остановка шахт на территориях Донбасса, которые неподконтрольны властям, грозит экологической катастрофой на всей территории Украины. Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что, если властями будет перекрыта линия разграничения в Донбассе, шахты на неподконтрольной правительству Украины территории закроются навсегда.

Противники торговли с ЛДНР возле Рады требовали узаконить блокаду

Митинг нескольких сот сторонников торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошел во вторник у здания Верховной Рады Украины; митингующие требуют узаконить блокаду. В митинге принимают участие члены Организации украинских националистов, представители партии "Укроп", а также бойцы добровольческих батальонов. Большинство демонстрантов одеты в камуфляжную форму и держат флаги своих организаций, а также национальные флаги.

Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности. На свой странице в Facebook она опубликовала фото заявления, в котором она просит снять с нее депутатскую неприкосновенность, мотивируя это тем, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины". Позже выяснилось, что оно не имеет абсолютно никаких правовых последствий, такие заявления вообще не предусмотрены законодательством, объяснил первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник.

ГПУ открыла уголовное дело в отношении нардепа Артеменко

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство из-за "плана Артеменко", который предусматривает в частности "аренду Крыма" и постепенное снятие санкций с РФ. Во вторник, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.

Фирташа взяли под стражу после решения суда об экстрадиции

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. Позже венская прокуратура сообщила, что Фирташа задержали и технически задержание не связано с решением суда об экстрадиции, а осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег.

В Крыму выставят на продажу 22 объекта Коломойского

Крым в этом году выставит на продажу 22 объекта, ранее принадлежащих Игорю Коломойскому, сообщила глава комитета крымского парламента по земельным и имущественным отношениям Евгения Добрыня. По ее словам, все вырученные средства идут на погашение долгов перед обманутыми вкладчиками. Средства от продажи объектов Коломойского пойдут на выплату компенсаций тем вкладчикам, чьи депозиты в "ПриватБанке" превышали 700 тысяч рублей (почти 264 тыс грн) и не были возращены после прекращения работы банка в республике.

Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в Национальный банк Украины (НБУ) с предложением об отзыве с 24 февраля банковской лицензии и ликвидации "Платинум Банка". "В связи с началом ликвидации и необходимостью подготовки изменений в общий реестр вкладчиков "Платинум Банка", Фонд гарантирования временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации", — сказано в сообщении.

Стрельба возле суда в Кропивницком

Утром 21 февраля в одном из районов Кропивницкого местный житель во время встречи с тремя неизвестными получил огнестрельное и ножевое ранение. Сотрудники патрульной полиции и спецподразделений ГУНП в области задержали злоумышленников. По информации СМИ, инцидент произошел возле здания Кировского районного суда между истцом и ответчиком судебного дела.

Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана Полиция Кировоградской области/Youtube Задержание подозреваемых в покушении на убийство в Кропивницком

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиеву Мехрибан Ариф гызы", — сообщили в пресс-службе главы государства.

Ежегодно 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне — столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. Также 21 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода.