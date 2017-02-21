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    Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана

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    Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.
    Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева
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    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

    Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

    "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиеву Мехрибан Ариф гызы", — сообщили в пресс-службе.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиева

    Граждане Азербайджана 26 сентября проголосовали на референдуме по внесению изменений в конституцию. Поправки в Основной закон предусматривают увеличение срока полномочий президента с пяти до семи лет, введение должностей вице-президентов, а также снижение возрастного ценза для кандидатов на пост главы государства и в депутаты. Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более 25% избирателей. По данным exit poll, все изменения в конституцию Азербайджана поддержали 88,5% избирателей.

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