Землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря

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БАКУ, 11 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщил республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

"В азербайджанском секторе Каспийского моря в среду произошло землетрясение магнитудой 4,5. Землетрясение на Каспии произошло в 18.28 по местному времени (16.28 по Киеву) в 160 километрах к востоку от бакинского поселка Нардаран", — сообщил сейсмологический центр.

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Как уточняется в сообщении, очаг землетрясения находился на глубине 59 километров. Подземные толчки не ощущались.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 в Канаде.