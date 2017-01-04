На Кременчугский НПЗ скоро начнет поступать азербайджанская нефть

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. На Кременчугский НПЗ в ближайшее время начнет поступать азербайджанская нефть, сообщает в среду НАК "Нафтогаз".

В ноябре 2016 года оператор магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" и нефтяная компания "Укртатнафта" подписали протокол о намерениях относительно транспортировки азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ в объеме не менее 1,3 миллиона тонн в год. По информации Минэнерго, договоренности предусматривают поставку на завод в ближайшие три года более 4 миллионов тонн нефти.

"Азербайджанская нефть пойдет на Кременчугский НПЗ… Существенным препятствием была необходимость замены в трубе технологической нефти Urals, которой заполнен трубопровод "Одесса-Кременчуг", на сорт Azeri. Это препятствие уже снято по согласованию "Нафтогаза", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

Таким образом, по данным компании, трубопровод "Одесса-Кременчуг", который раньше простаивал, снова заработает, а "Укртранснафта" к запланированному объему прокачки нефти добавит 1,3 миллиона тонн.