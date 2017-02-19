наверх
19.02.201722:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко уехал в Азербайджан

    (обновлено: )1410
    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в ходе однодневного визита Луценко встретился с генпрокурором, министром внутренних дел, председателем Верховного суда, посетил центр АСАН.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко осуществил визит в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Татьяна Монтян о Луценко и ГПУ: какой поп, такой и приход

    "Однодневный официальный визит генпрокурора в Азербайджан в воскресенье насыщенный: встречи с генпрокурором, министром внутренних дел, председателем Верховного суда, визит в центр АСАН (где быстро изготавливают все документы, можно заплатить коммуналку и штрафы) и т.п.", — написала она.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко представил результаты работы Генпрокуратуры в 2016-ом году, согласно которым преступность в Украине растет, в стране стали больше воровать, но меньше убивать и насиловать, злоумышленники сейчас нацелены на имущественные преступления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Этого не делал даже Янукович". Комментарий Семенченко о стычках под АП. Видео
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Стычки в центре Киева
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове