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    Политика

    Фирташа взяли под стражу после решения суда об экстрадиции

    Тема:

    Дело Фирташа. Экстрадиция в США (56)

    (обновлено: )20110
    Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Однако, как сообщают СМИ, задержание олигарха связано с другим делом.
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    theinsider.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого суд в Вене принял решение об экстрадиции в США, во вторник взят под стражу в здании Верховного земельного суда, однако, не в рамках этого решения, сообщает австрийское информ-агентство APA со ссылкой на прокуратуру.

    Фирташ покидает суд, отказавшись от последнего слова
    Страна.ua, youtube
    Фирташ покидает суд Вены, отказавшись от последнего слова

    Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. После оглашения решения Фирташ вышел из зала в сопровождении адвокатов и сотрудников полиции, которые в большей степени занимались сдерживанием журналистов.

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    При этом, по информации суда, в минувшую пятницу, 18 февраля, в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну.

    По данным агентства, основанием для задержания олигарха стал именно испанский ордер.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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