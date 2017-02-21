наверх
21.02.201718:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Фирташ оспорит решение суда в Вене о его экстрадиции в США

    Тема:

    Дело Фирташа. Экстрадиция в США (56)

    (обновлено: )23701
    Отвечая на вопрос о своих дальнейших действиях в связи с решением Верховного земельного суда Вены, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что будет бороться.
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Facebook Сергея Щербины

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого суд в Вене принял решение об эстрадиции в США, намерен оспорить данное решение. Об этом Фирташ заявил во вторник журналистам.

    Смотрите также: Фирташ покидает суд Вены, отказавшись от последнего слова

    Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики.

    Читайте также: Судьба олигарха: Украина и Дмитрий Фирташ, кто кого?

    "Счет один-один. Будем бороться", — сказал Фирташ, отвечая на вопрос о его дальнейших действиях.

    Insider
    Дмитрий Фирташ в суде Вены

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Экстрадиция в США
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Военная техника в Донбассе. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Сергей Лабазюк
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ