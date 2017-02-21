Фирташ оспорит решение суда в Вене о его экстрадиции в США

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого суд в Вене принял решение об эстрадиции в США, намерен оспорить данное решение. Об этом Фирташ заявил во вторник журналистам.

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Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики.

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"Счет один-один. Будем бороться", — сказал Фирташ, отвечая на вопрос о его дальнейших действиях.

Insider Дмитрий Фирташ в суде Вены

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.