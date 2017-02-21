Фирташ покидает суд Вены, отказавшись от последнего слова

Таким образом, судья отменил решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года. Политик заявил, что намерен оспорить решение суда.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

Также сообщалось, что прокуратура Австрии получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию. Газета El Pais утверждала, что судья Барселоны Игнасио Гарсия Порреро выдал ордер на арест, в том числе Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании денег.

Читайте также: Фирташ и Черновецкий. Почему Европу интересуют украинские олигархи