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    Фирташ покидает суд Вены, отказавшись от последнего слова

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    Дело Фирташа. Экстрадиция в США (56)

    (обновлено: )16120
    Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Суд удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, оспаривавшей решение нижестоящей инстанции об отказе экстрадиции в США бизнесмена.
    Страна.ua, youtube

    Таким образом, судья отменил решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года. Политик заявил, что намерен оспорить решение суда.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

    Также сообщалось, что прокуратура Австрии получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию. Газета El Pais утверждала, что судья Барселоны Игнасио Гарсия Порреро выдал ордер на арест, в том числе Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании денег.

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