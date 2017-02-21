Минюст Австрии может отклонить ходатайство США об экстрадиции Фирташа - судья

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Председательствующий на заседании Высшего земельного суда Вены судья Лео Левняк-Ивански считает, что министр юстиции Австрии может отклонить ходатайство США об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. Фирташ, в свою очередь, заявил о намерении оспорить решение суда.

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"В соответствии с соглашением (между США и Австрией — Ред.), должностное лицо, которому направлено ходатайство, может отклонить ходатайство, если считает его недопустимым. Необходимо определить, что является политическим мотивом. Необходимо проверить, насколько политическая сторона перевешивает уголовную и также учитывать это при экстрадиции", – заявил судья, оглашая вердикт суда.

При этом, по его мнению, судебное решение касается только возможности экстрадиции и не утверждает виновность Фирташа.

"Я обращаю внимание, что речь о ходатайстве экстрадиции. Это еще не судебное решение. Может быть на территории США будет принято решение об освобождении от уголовного преследования", – цитирует судью агентство "Украинские новости".

Insider Дмитрий Фирташ в суде Вены

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.