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    Задержание подозреваемых в покушении на убийство в Кропивницком

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (411)

    (обновлено: )14
    Утром 21 февраля в одном из районов Кропивницкого местный житель во время встречи с тремя неизвестными получил огнестрельное и ножевое ранение. Сотрудники патрульной полиции и спецподразделений ГУНП в области задержали злоумышленников.
    Полиция Кировоградской области/Youtube

    Потерпевший госпитализирован в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба областной полиции.

    При осмотре автомобиля задержанных было изъято две единицы оружия — охотничий карабин и помповое ружье.

    "Полицейским стало известно об еще одном потерпевшем. Мужчина обратился за помощью к медикам из-за ранения ног", — сказано в сообщении.

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    Соответственно внесены изменения в Единый реестр досудебных расследований в части квалификации уголовного правонарушения – с ч. 1 ст. 115 на ч. 2 ст. 115 и ст. 15 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Также в ЕРДР внесена информация по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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