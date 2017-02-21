Задержание подозреваемых в покушении на убийство в Кропивницком

Потерпевший госпитализирован в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба областной полиции.

При осмотре автомобиля задержанных было изъято две единицы оружия — охотничий карабин и помповое ружье.

"Полицейским стало известно об еще одном потерпевшем. Мужчина обратился за помощью к медикам из-за ранения ног", — сказано в сообщении.

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Соответственно внесены изменения в Единый реестр досудебных расследований в части квалификации уголовного правонарушения – с ч. 1 ст. 115 на ч. 2 ст. 115 и ст. 15 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также в ЕРДР внесена информация по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.