Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в Национальный банк Украины (НБУ) с предложением об отзыве с 24 февраля банковской лицензии и ликвидации "Платинум Банка".

Данное решение приняла исполнительная дирекция Фонда 20 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с началом ликвидации и необходимостью подготовки изменений в общий реестр вкладчиков "Платинум Банка", Фонд гарантирования временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации", — сказано в сообщении.

Выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта.

Национальный банк Украины признал "Платинум Банк" неплатежеспособным 11 января. Как сообщили в НБУ, по состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала.