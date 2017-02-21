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    Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк"

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    Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно приостановил выплаты по договорам "Платинум Банка", срок действия которых закончился до введения временной администрации.
    Здание Platinum Bank в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в Национальный банк Украины (НБУ) с предложением об отзыве с 24 февраля банковской лицензии и ликвидации "Платинум Банка".

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    Данное решение приняла исполнительная дирекция Фонда 20 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

    "В связи с началом ликвидации и необходимостью подготовки изменений в общий реестр вкладчиков "Платинум Банка", Фонд гарантирования временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации", — сказано в сообщении.

    Выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта.

    Национальный банк Украины признал "Платинум Банк" неплатежеспособным 11 января. Как сообщили в НБУ, по состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала.

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