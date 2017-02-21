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    Заседание Кабмина. Прямая трансляция

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    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (206)

    (обновлено: )9602
    Как отмечается в повестке дня заседания, во вторник Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменения в статью 9 закона "Про оборону Украины". Законопроект будет представлять министр обороны Степан Полторак.
    канал Кабмина в YouTube

    В Киеве во вторник под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана началось заседание правительства.

    Блокада Донбасса. Комментарий Семенченко об инициативе Гройсмана. Видео
    NewsOne/Youtube
    Блокада Донбасса. Комментарий Семенченко об инициативе Гройсмана

    Как отмечается в повестке дня заседания, во вторник Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменения в статью 9 закона "Про оборону Украины". Законопроект будет представлять министр обороны Степан Полторак.

    Члены правительства также планируют внести изменения в постановление от 15 октября 2001г №1348. С докладом по этому вопросу выступит министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Детальнее ознакомиться с повесткой дня можно здесь.

    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

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