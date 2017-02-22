Гройсман: власти найдут решение по торговой блокаде Донбасса

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что власти найдут выход из ситуации в связи с блокированием поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Читайте также: Le Monde: Украина встала Трампу поперек горла

"Мы и этот кризис выдержим, даже если он создан некоторыми украинскими гражданами. Ситуация будет контролируемой и мы найдем выход из этого кризиса, который нам искусственно создали. Подчеркиваю то, что у украинских граждан будет свет и мы сделаем все для того, чтобы обеспечить возможности развития промышленных предприятий нашей страны. Мы найдем правильные инструменты и правильные решения, но не позволим никому, чтобы 45-миллионная страна страдала от чьих-то хотелок", — сказал Гройсман.

Премьер снова напомнил, что блокада грозит не только перебоями в работе энергосистемы страны, но и проблемами в работе металлургических предприятий.

"Я подчеркиваю то, что правительство максимально открыто к диалогу, но к профессиональному и качественному. И если патриоты действительно хотят Украине добра, они должны понимать, что надо сделать сегодня и что надо делать в перспективе, а начинать энергетическую блокаду в разгар отопительного сезона выглядит не очень честно по отношению не ко мне, а к украинским гражданам", — добавил Гройсман.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.