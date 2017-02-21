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    Общество

    Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой - Насалик

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (476)

    (обновлено: )15
    Игорь Насалик. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что остановка шахт на территориях Донбасса, которые неподконтрольны властям, грозит экологической катастрофой на всей территории Украины.

    Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что, если властями будет перекрыта линия разграничения в Донбассе, шахты на неподконтрольной правительству Украины территории закроются навсегда.

    "Остановка шахт на той территории, в первую очередь, будет грозить экологической катастрофой, поскольку не будет откачиваться вода, на украинской территории", — сказал Насалик в ходе заседания правительства.

    В конце января группа бывших участников АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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