Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой - Насалик

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что остановка шахт на территориях Донбасса, которые неподконтрольны властям, грозит экологической катастрофой на всей территории Украины.

Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что, если властями будет перекрыта линия разграничения в Донбассе, шахты на неподконтрольной правительству Украины территории закроются навсегда.

"Остановка шахт на той территории, в первую очередь, будет грозить экологической катастрофой, поскольку не будет откачиваться вода, на украинской территории", — сказал Насалик в ходе заседания правительства.

В конце января группа бывших участников АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.