Минэнерго: Украина будет закупать уголь в Южной Африке, Китае и Австралии

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина рассмотрит возможность закупки угля из Южной Африки, Китая и Австралии, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик после заседания СНБО в четверг.

"Мы будем иметь государственный запас. Выделяются средства на государственный запас антрацитовой группы угля. Пока что не так много вариантов, которые подходят. Это Южная Африка, Австралия и Китай", — приводит его слова сайт "Общественного ТВ" ("Громадське").

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО решил усилить контроль за перемещением товаров в Донбассе и поручил СБУ подать Кабмину предложения относительно перемещения товаров.

Кроме того, СНБО поручил Кабмину принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решении также говорится, что СНБО поручил МВД и СБ Украины принять меры по обеспечению порядка в районе проведения военной операции в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

апомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

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Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.